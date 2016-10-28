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بالصور...صيدا تشيع الطفل الفلسطيني النازح من سوريا محمود عمر الهندي أرسل الخبر



والطفل الهندي يتيم الأب والأم، وكان وزير الصحة اللبناني وائل أبو فاعور قد أوعز للمستشفى بإستقباله على نفقة الوزارة.

وقد صلي على جثمان الطفل الهندي في مسجد الشهداء في صيدا قبل ان يوارى الثرى في مقبرة صيدا الجديدة في سيروب من قبل الرعاية ممثلة بمديرها الاستاذ مطاع مجذوب وبمتابعة من

مسؤول ملف النازحين السوريين في بلدية صيدا الاستاذ كامل كزبر.



وكان في مقدمة المشيعين أهل الفقيد، وفد من الرعاية يتقدمهم الاستاذ مطاع مجذوب، امين سر إقليم حركة فتح في لبنان رفعت شناعة على رأس وفد من الحركة، وفد من جبهة التحرير الفلسطينية، لجنة النازحين الفلسطينيين من سوريا، حركة حماس، حركة الجهاد الإسلامي، وفد من مكتب خدمات الطلبة الفلسطينيين في لبنان على رأسهم مدير المكتب عاصف موسى، وفد من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مستشفى الهمشري، وفد الجمعية الطبية الإسلامية والجمعيات الأهلية، الاستاذ وسيم وني الذي تابع قضية الطفل اعلاميا وعدد من أبناء مخيمات صيدا.



وقد قام امين عام التنظيم الشعبي الناصري الدكتور اسامة سعد وعدد من الفعاليات الصيداوية وممثلون عن القوى والفصائل الفلسطينية بتقديم واجب العزاء في قاعة المرحوم عمر رشيد القطب بجانب مسجد الموصللي في صيدا.



موقع صيدا أون لاين يتقدم من عائلة الفقيد بأحر التعازي راجين من المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يدخل الفقيد فسيح جناته ويدعو القوى الامنية الى الاسراع بالكشف عن هوية سائق السيارة التي صدمت الطفل ولاذت بالفرار.































وسط اجواء من الحزن، شيعت مدينة صيدا اليوم الطفل الفلسطيني النازح من سوريا محمود عمر الهندي الذي صدمته سيارة مجهولة على أوتوستراد صيدا البحري منذ أسابيع وفرت الى جهة مجهولة حيث تعرض بعدها لنزيف في الدماغ وكسور في الجسم.والطفل الهندي يتيم الأب والأم، وكان وزير الصحة اللبناني وائل أبو فاعور قد أوعز للمستشفى بإستقباله على نفقة الوزارة.وقد صلي على جثمان الطفل الهندي في مسجد الشهداء في صيدا قبل ان يوارى الثرى في مقبرة صيدا الجديدة في سيروب من قبل الرعاية ممثلة بمديرها الاستاذ مطاع مجذوب وبمتابعة منمسؤول ملف النازحين السوريين في بلدية صيدا الاستاذ كامل كزبر.وكان في مقدمة المشيعين أهل الفقيد، وفد من الرعاية يتقدمهم الاستاذ مطاع مجذوب، امين سر إقليم حركة فتح في لبنان رفعت شناعة على رأس وفد من الحركة، وفد من جبهة التحرير الفلسطينية، لجنة النازحين الفلسطينيين من سوريا، حركة حماس، حركة الجهاد الإسلامي، وفد من مكتب خدمات الطلبة الفلسطينيين في لبنان على رأسهم مدير المكتب عاصف موسى، وفد من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مستشفى الهمشري، وفد الجمعية الطبية الإسلامية والجمعيات الأهلية، الاستاذ وسيم وني الذي تابع قضية الطفل اعلاميا وعدد من أبناء مخيمات صيدا.وقد قام امين عام التنظيم الشعبي الناصري الدكتور اسامة سعد وعدد من الفعاليات الصيداوية وممثلون عن القوى والفصائل الفلسطينية بتقديم واجب العزاء في قاعة المرحوم عمر رشيد القطب بجانب مسجد الموصللي في صيدا.موقع صيدا أون لاين يتقدم من عائلة الفقيد بأحر التعازي راجين من المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يدخل الفقيد فسيح جناته ويدعو القوى الامنية الى الاسراع بالكشف عن هوية سائق السيارة التي صدمت الطفل ولاذت بالفرار. صيدا أون لاين Saida Online