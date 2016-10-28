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بالفيديو: كم سنة حكم توقع طبيب ميشال عون له؟ أرسل الخبر



"هو حلمٌ انتظره كل من رافق العماد ميشال عون أو عاصرهُ. واليوم بعد إنتظارٍ دام نحو 26 عاماً، اقترب تحقيق الحُلم مع دعمٍ أكثري لترشيح العماد عون، للتربُّعِ على عرشِ بعبدا. في هذه المذكرات كتب رفيق السلاح والنضال اللواء نديم لطيف أبرز المحطَّات، لا سيما تلك التي شارك فيها العماد عون على مقاعد الدراسة. الدكتور شارل جزرة، أحد أطباء العماد عون، كانت له فرصة اكتشاف شخصيته الحقيقية بعيداً من الأضواء بفضلِ إشرافه على صحَّة العماد".



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أوردت قناة "الجديد" تقريراً تحت عنوان: "حلم الجنرال يتحقق.. فكم سنة حُكم توقع له طبيبه؟"، جاء فيه:"هو حلمٌ انتظره كل من رافق العماد ميشال عون أو عاصرهُ. واليوم بعد إنتظارٍ دام نحو 26 عاماً، اقترب تحقيق الحُلم مع دعمٍ أكثري لترشيح العماد عون، للتربُّعِ على عرشِ بعبدا. في هذه المذكرات كتب رفيق السلاح والنضال اللواء نديم لطيف أبرز المحطَّات، لا سيما تلك التي شارك فيها العماد عون على مقاعد الدراسة. الدكتور شارل جزرة، أحد أطباء العماد عون، كانت له فرصة اكتشاف شخصيته الحقيقية بعيداً من الأضواء بفضلِ إشرافه على صحَّة العماد".للمزيد.. شاهدوا الفيديو المرفق الجديد Saida Online