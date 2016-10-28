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20 سؤالا مثيرا تنشط عقلك.. حاول ان تجيب عليها .. ثم قارن بالإجابات أرسل الخبر



معظم هذه التمارين والألغاز، خصوصا التي تصمم للأطفال، والتي فيها بعض الحيل، نعمل على تجاهلها على الفور، حيث إنها من الممكن أن تضعك في حيرة كبيرة؛ فتضطر للهروب.

هنا يرصد موقع "برايت سايد" 20 سؤالا مثيرا لتحسين اللياقة الذهنية العقلية:

1- بحسب اتحاد النقل الجوي الدولي، هناك اثنان من المسافرين على متن هذه الطائرة من المفترض ألا يجلسا في الصف ذاته في الطائرة، من هما؟



2- صعدت مجموعة من النساء إلى الحافلة، وبالرغم من أنها لم تكن ممتلئة، إلا أن النساء جلسن في نهاية الحافلة.. لماذا؟



3- بالعودة للعام 1445، اعتقد الناس في موسكو أنهم على مقربة من "يوم القيامة"؛ لذا بدأت جميع أجراس الكنائس تدق في الوقت ذاته من تلقاء نفسها، وسبق أن حدث الأمر نفسه في 1091 بكييف، ومرة أخرى في 1802 بموسكو. والسؤال هنا: لم اعتقد الناس باقتراب يوم القيامة مع دق أجراس الكنائس؟.



4- سكان ميانمار "بورما" يربون الماشية والدجاج، لكن نادرا ما يذبحونها، وغالبا ما يبيعون حيواناتهم في السوق، ثم يشترون ما يريدون من اللحوم من التجار، والأمر ذاته في البلدان المجاورة، مثل الصين، فلماذا يضيّعون وقتهم ومالهم؟



5- ترى في أوروبا بعض الكلاب لديها ذيل قصير للغاية، أو قد تكون دون ذيل، لماذا؟



6- في كل يوم يصبح كوكب الأرض أثقل بـ60 طنا، لماذا؟



7- ما الشيء المشترك بين مصر وتركيا وروسيا؟



8- في أواسط القرن الماضي، كان يتم قتل الدجاج كله في كولومبيا، وكانت تخضع للفحص من قِبَل موظف عمومي، وفق قانون تم تشريعه، لماذا برأيك؟



9- في عام 1965، حصل بيليه على الميدالية الذهبية من وزارة التربية والتعليم البرازيلية، بعد صدور كتاب عن سيرته الذاتية، كيف كان تأثير هذا الكتاب على التعليم؟



10- بعض أفراد القبائل الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، يُعلّقون حقائب صغيرة مليئة بالحشرات بأرجلهم عندما يذهبون للصيد في الليل، لماذا يفعلون هذا؟



11- في عام 1997، حظرت كل أنواع البيرة في تاباسكو بالمكسيك؛ وذلك للحد من إدمان الكحول المتزايد، وواجهوا رد فعل سلبيّا قويّا، لذلك قرروا حظر مبيعات نوع واحد فقط من البيرة، ما هو؟



12- لا تستطيع الحديث إلى عضو في البرلمان السويزلاندي، وتطلب منه القيام بشيء ما خلال جلسة البرلمان، لأن المسؤول الحكومي قد يقوم بالمشورة في تلك اللحظة، إذن ما الذي يفعلونه خلال الجلسة؟



13- مجموعة كبيرة من الهدايا التذكارية التي يتم شراؤها في القرى الأفريقية التقليدية قد تكون وسيلة لعلاج لبعض الأمراض، ما هذه الهدايا التذكارية؟



14- تُوجد بلدة صغيرة في الأندلس (سابقا) إسبانيا (حاليا) تعد أول ميناء في التاريخ شُحن لتجارها منها أحواض لكي يستخدمونها، ما البلدة؟



15- يوجد نهر في ولاية أوريجون بالولايات المتحدة الأمريكية، تم تصنيفه على أنه أقصر نهر في العالم وطوله 130 مترا، ويحتوي اسمه على حرف D، وقد يكون أقصر اسم لنهر موجود في العالم، ما اسمه؟



16- يؤكد روّاد الفضاء وجود مجاري أنهار في الفضاء الخارجي تبدو مثل الدورة الدموية للكائنات الحية، ولكن خلال الحرب العالمية الثانية استخدم الأطباء هذه المياه بدلا من بلازما الدم، أي نوع من المياه كانت تلك؟



17- المصابون بعمى الألوان لم يكن يُسمح لهم أبدا بأداء الخدمة العسكرية في سلاح الجو الأمريكي قبل عام 1941، ومع ذلك، تغير الوضع في بداية الحرب العالمية الثانية، وفجأة أصبحوا من المفضلين إلى حد كبير بين جميع المرشحين الآخرين، لماذا؟



18- إحدى الظواهر في قاع بحر بعض البحار الشمالية، كثيرا ما تتسم بأنها طويلة، وفيها أماكن ضيقة غالبا، ويمكن أن تصل إلى مئات الأقدام في الطول، قد تصل إلى 16 قدما في العمق، ما اسم هذه الظاهرة؟



19- تم وضع أول شجرة لعيد رأس السنة لأول مرة في أحد الأماكن المغلقة في أوروبا، أين بالتحديد؟



20- مثل كل عام في جميع ليالي رأس السنة الميلادية، تحقق آيسلندا رقما قياسيّا جديدا في مبيعات منتج معين، ما هو هذا المنتج؟



الإجابات:



1- الكلب والقطة

2- مرحبا بك في إيران، حيث يجب على النساء والأطفال الصغار من كلا الجنسين أن يجلسوا في نهاية الحافلة.

3- السبب هو زلزال.

4- بسبب العقيدة البوذية في مدينة «أهمسيا»، التي تُحرّم ذلك؛ لأنهم يعبدونها.

5- كان الأوروبيون يدفعون ضريبة على طول ذيول كلابهم في ذلك الوقت؛ لذلك كانوا يتهربون من الضريبة.

6- بسبب الغبار الكوني، وهو مثل التراب.

7- أن كل دولة منها تقع في قارتين.

8- لأنهم كانوا يعتقدون وجود زمرّد داخل الأحشاء، ولا بد من إخراجه.

9- بدأ آلاف البرازيليين الأميين في تعلم القراءة؛ لقراءة السيرة الذاتية للأسطورة بيليه.

10- لإضاءة الطريق، ويضعون اليرقات المضيئة في تلك الحقائب الصغيرة.

11- قرروا حظر ما هو بارد منها.

12- يغطُّون بالنوم.

13- هي أقنعة يستخدمها المعالجون الأفارقة التقليديون لعلاج مرضاهم، والمعروفة باسم sangoma

14- طريفة.

15- نهر D5.

16- تحول الأطباء إلى مياه البحر لإنقاذ الأرواح عندما نفدت المستلزمات الطبية.

17- اتّضح لهم أن اكتشافهم لعمليات التمويه أكثر سهولة لديهم، ولم يكن هذا تحديا.

18- الجبال الجليدية وقمم الجليد البحري.

19- أحضروا شجرة داخل المنزل، وعُلقت من أعلى إلى أسفل في السقف.

20- ألعاب نارية، حيث ينص القانون الآيسلندي على أن أي شخص يستطيع أن يشتري الألعاب النارية ويستخدمها خلال فترة معينة في ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة. ليس فقط الجسم الذي يحتاج إلى تمارين، العقل أيضا بحاجة لذلك، وسبيله الأهم لذلك هو المسابقات الذهنية والألغاز المختلفة.معظم هذه التمارين والألغاز، خصوصا التي تصمم للأطفال، والتي فيها بعض الحيل، نعمل على تجاهلها على الفور، حيث إنها من الممكن أن تضعك في حيرة كبيرة؛ فتضطر للهروب.هنا يرصد موقع "برايت سايد" 20 سؤالا مثيرا لتحسين اللياقة الذهنية العقلية:1- بحسب اتحاد النقل الجوي الدولي، هناك اثنان من المسافرين على متن هذه الطائرة من المفترض ألا يجلسا في الصف ذاته في الطائرة، من هما؟2- صعدت مجموعة من النساء إلى الحافلة، وبالرغم من أنها لم تكن ممتلئة، إلا أن النساء جلسن في نهاية الحافلة.. لماذا؟3- بالعودة للعام 1445، اعتقد الناس في موسكو أنهم على مقربة من "يوم القيامة"؛ لذا بدأت جميع أجراس الكنائس تدق في الوقت ذاته من تلقاء نفسها، وسبق أن حدث الأمر نفسه في 1091 بكييف، ومرة أخرى في 1802 بموسكو. والسؤال هنا: لم اعتقد الناس باقتراب يوم القيامة مع دق أجراس الكنائس؟.4- سكان ميانمار "بورما" يربون الماشية والدجاج، لكن نادرا ما يذبحونها، وغالبا ما يبيعون حيواناتهم في السوق، ثم يشترون ما يريدون من اللحوم من التجار، والأمر ذاته في البلدان المجاورة، مثل الصين، فلماذا يضيّعون وقتهم ومالهم؟5- ترى في أوروبا بعض الكلاب لديها ذيل قصير للغاية، أو قد تكون دون ذيل، لماذا؟6- في كل يوم يصبح كوكب الأرض أثقل بـ60 طنا، لماذا؟7- ما الشيء المشترك بين مصر وتركيا وروسيا؟8- في أواسط القرن الماضي، كان يتم قتل الدجاج كله في كولومبيا، وكانت تخضع للفحص من قِبَل موظف عمومي، وفق قانون تم تشريعه، لماذا برأيك؟9- في عام 1965، حصل بيليه على الميدالية الذهبية من وزارة التربية والتعليم البرازيلية، بعد صدور كتاب عن سيرته الذاتية، كيف كان تأثير هذا الكتاب على التعليم؟10- بعض أفراد القبائل الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، يُعلّقون حقائب صغيرة مليئة بالحشرات بأرجلهم عندما يذهبون للصيد في الليل، لماذا يفعلون هذا؟11- في عام 1997، حظرت كل أنواع البيرة في تاباسكو بالمكسيك؛ وذلك للحد من إدمان الكحول المتزايد، وواجهوا رد فعل سلبيّا قويّا، لذلك قرروا حظر مبيعات نوع واحد فقط من البيرة، ما هو؟12- لا تستطيع الحديث إلى عضو في البرلمان السويزلاندي، وتطلب منه القيام بشيء ما خلال جلسة البرلمان، لأن المسؤول الحكومي قد يقوم بالمشورة في تلك اللحظة، إذن ما الذي يفعلونه خلال الجلسة؟13- مجموعة كبيرة من الهدايا التذكارية التي يتم شراؤها في القرى الأفريقية التقليدية قد تكون وسيلة لعلاج لبعض الأمراض، ما هذه الهدايا التذكارية؟14- تُوجد بلدة صغيرة في الأندلس (سابقا) إسبانيا (حاليا) تعد أول ميناء في التاريخ شُحن لتجارها منها أحواض لكي يستخدمونها، ما البلدة؟15- يوجد نهر في ولاية أوريجون بالولايات المتحدة الأمريكية، تم تصنيفه على أنه أقصر نهر في العالم وطوله 130 مترا، ويحتوي اسمه على حرف D، وقد يكون أقصر اسم لنهر موجود في العالم، ما اسمه؟16- يؤكد روّاد الفضاء وجود مجاري أنهار في الفضاء الخارجي تبدو مثل الدورة الدموية للكائنات الحية، ولكن خلال الحرب العالمية الثانية استخدم الأطباء هذه المياه بدلا من بلازما الدم، أي نوع من المياه كانت تلك؟17- المصابون بعمى الألوان لم يكن يُسمح لهم أبدا بأداء الخدمة العسكرية في سلاح الجو الأمريكي قبل عام 1941، ومع ذلك، تغير الوضع في بداية الحرب العالمية الثانية، وفجأة أصبحوا من المفضلين إلى حد كبير بين جميع المرشحين الآخرين، لماذا؟18- إحدى الظواهر في قاع بحر بعض البحار الشمالية، كثيرا ما تتسم بأنها طويلة، وفيها أماكن ضيقة غالبا، ويمكن أن تصل إلى مئات الأقدام في الطول، قد تصل إلى 16 قدما في العمق، ما اسم هذه الظاهرة؟19- تم وضع أول شجرة لعيد رأس السنة لأول مرة في أحد الأماكن المغلقة في أوروبا، أين بالتحديد؟20- مثل كل عام في جميع ليالي رأس السنة الميلادية، تحقق آيسلندا رقما قياسيّا جديدا في مبيعات منتج معين، ما هو هذا المنتج؟الإجابات:1- الكلب والقطة2- مرحبا بك في إيران، حيث يجب على النساء والأطفال الصغار من كلا الجنسين أن يجلسوا في نهاية الحافلة.3- السبب هو زلزال.4- بسبب العقيدة البوذية في مدينة «أهمسيا»، التي تُحرّم ذلك؛ لأنهم يعبدونها.5- كان الأوروبيون يدفعون ضريبة على طول ذيول كلابهم في ذلك الوقت؛ لذلك كانوا يتهربون من الضريبة.6- بسبب الغبار الكوني، وهو مثل التراب.7- أن كل دولة منها تقع في قارتين.8- لأنهم كانوا يعتقدون وجود زمرّد داخل الأحشاء، ولا بد من إخراجه.9- بدأ آلاف البرازيليين الأميين في تعلم القراءة؛ لقراءة السيرة الذاتية للأسطورة بيليه.10- لإضاءة الطريق، ويضعون اليرقات المضيئة في تلك الحقائب الصغيرة.11- قرروا حظر ما هو بارد منها.12- يغطُّون بالنوم.13- هي أقنعة يستخدمها المعالجون الأفارقة التقليديون لعلاج مرضاهم، والمعروفة باسم sangoma14- طريفة.15- نهر D5.16- تحول الأطباء إلى مياه البحر لإنقاذ الأرواح عندما نفدت المستلزمات الطبية.17- اتّضح لهم أن اكتشافهم لعمليات التمويه أكثر سهولة لديهم، ولم يكن هذا تحديا.18- الجبال الجليدية وقمم الجليد البحري.19- أحضروا شجرة داخل المنزل، وعُلقت من أعلى إلى أسفل في السقف.20- ألعاب نارية، حيث ينص القانون الآيسلندي على أن أي شخص يستطيع أن يشتري الألعاب النارية ويستخدمها خلال فترة معينة في ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة. وكالات Saida Online أخبار محلية أخبار صيدا الحظ والأبراج اقتصاد وأعمال تكنولوجيا غرائب و عجائب بلدية صيدا ثقافة الموسوعة الطبية رياضة مقالات وتحقيقات نفس وإجتماع أخبار دولية منوعات اعلانات-وظائف اعرب ما يلي