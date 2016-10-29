الصفحة الرئيسية / منوعات / الفنان رامي الجنّة: أقول للإعلاميين لا تظلموا فضل شاكر

الفنان رامي الجنّة: أقول للإعلاميين لا تظلموا فضل شاكر أرسل الخبر



وخلال زيارة الجنّة إلى مخيم عين الحلوة التقى بالفنان فضل شاكر في مكان إقامته، وفي حديث لـ "صيدا أون لاين" قال الجنّة: التقيت الصديق الفنان فضل شاكر في مخيم عين الحلوة، وقد أكد لي شاكر أنه بريء من التهم المنسوبة إليه وسيسلم نفسه للقضاء في الوقت المناسب.

وأضاف الجنّة، المشكلة أن الإعلام ظلم الفنان شاكر كثيراً من جهة الأخبار الكاذبة التي يتم تداولها بين الحين والآخر، وهي أخبار لا تمت إلى الحقيقة بأية صلة، وأتمنى من السادة الإعلاميين التأكد من الأخبار المنشورة عن فضل شاكر ومتابعة قضيته مع محاميته التي ستزودهم بالمعلومات التي يطلبونها، كي لا تتم محاكمته إعلامياً ولنترك القضاء اللبناني الذي نجل ونحترم يأخذ مجراه القانوني.

من ناحية أخرى يقوم الفنان الجنّة بالتحضير لمشروع خيري في أحد المخيمات الفلسطينية هدفه تمكين النساء الفلسطينيات من أسر الشهداء والأرامل والحالات الإجتماعية من العمل لتأمين حياة كريمة لهم.

وصل الفنان رامي الجنّة إلى لبنان قادماً من أوروبا مكان إقامته، وستسمر زيارته إلى لبنان أيام عدّة حيث يقوم بالتحضير لأغانٍ جديدة ستبصر النور قريباً.وخلال زيارة الجنّة إلى مخيم عين الحلوة التقى بالفنان فضل شاكر في مكان إقامته، وفي حديث لـ "صيدا أون لاين" قال الجنّة: التقيت الصديق الفنان فضل شاكر في مخيم عين الحلوة، وقد أكد لي شاكر أنه بريء من التهم المنسوبة إليه وسيسلم نفسه للقضاء في الوقت المناسب.وأضاف الجنّة، المشكلة أن الإعلام ظلم الفنان شاكر كثيراً من جهة الأخبار الكاذبة التي يتم تداولها بين الحين والآخر، وهي أخبار لا تمت إلى الحقيقة بأية صلة، وأتمنى من السادة الإعلاميين التأكد من الأخبار المنشورة عن فضل شاكر ومتابعة قضيته مع محاميته التي ستزودهم بالمعلومات التي يطلبونها، كي لا تتم محاكمته إعلامياً ولنترك القضاء اللبناني الذي نجل ونحترم يأخذ مجراه القانوني.من ناحية أخرى يقوم الفنان الجنّة بالتحضير لمشروع خيري في أحد المخيمات الفلسطينية هدفه تمكين النساء الفلسطينيات من أسر الشهداء والأرامل والحالات الإجتماعية من العمل لتأمين حياة كريمة لهم. صيدا أون لاين Saida Online