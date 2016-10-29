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تقديم طلبات الهويات الجديدة في صيدا متوقف والسبب تافه!!! أرسل الخبر



وقد اكد بعض المواطنين انهم يحاولون تقديم طلباتهم منذ اربعة ايام دون قيام الموظف بإستلام طلباتهم بإنتظار ان يتم تغيير المحبرة.

وابدى المواطنون عبر موقع صيدا اون لاين انزعاجهم من هذا الاهمال والتقصير من قبل المعنيين حيث يترك عدد منهم وظائفهم ليقدموا تلك الطلبات ولكن دون جدوى!!

وقام احد المواطنين بالتبرع بتقديم محبرة ليتم الاسراع في المعاملات ولكنه اخبر ان المحبرة خاصة ولا يستطيعون استلام اي محبرة بديلة من المواطنين.



موقع صيدا اون لاين يدعو الى محاسبة المقصرين والاسراع في انجاز معاملات المواطنين الذين يدفعون ثمن اهمال بعض الموظفين والمسؤولين. فوجىء عدد من المواطنين الذين يتقدمون بطلب لإصدار هوية جديدة في سراي صيدا الحكومي بعدم استقبال طلباتهم وابلاغهم بأن ليس هناك "محبرة" لتشغيل المكنة الخاصة بأخذ البصمات.وقد اكد بعض المواطنين انهم يحاولون تقديم طلباتهم منذ اربعة ايام دون قيام الموظف بإستلام طلباتهم بإنتظار ان يتم تغيير المحبرة.وابدى المواطنون عبر موقع صيدا اون لاين انزعاجهم من هذا الاهمال والتقصير من قبل المعنيين حيث يترك عدد منهم وظائفهم ليقدموا تلك الطلبات ولكن دون جدوى!!وقام احد المواطنين بالتبرع بتقديم محبرة ليتم الاسراع في المعاملات ولكنه اخبر ان المحبرة خاصة ولا يستطيعون استلام اي محبرة بديلة من المواطنين.موقع صيدا اون لاين يدعو الى محاسبة المقصرين والاسراع في انجاز معاملات المواطنين الذين يدفعون ثمن اهمال بعض الموظفين والمسؤولين. خاص صيدا أون لاين Saida Online