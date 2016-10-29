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هذا هو نوع السرطان الذي قتل الموسيقار ملحم بركات... هذه تفاصيل لحظاته الأخيرة أرسل الخبر



وكشف مصدر طبي للصحيفة اللبنانية أنّ بركات أصيب بوعكة صحية، فلجأ الى أحد الأطبّاء الذي شخّص اصابته بمرض السرطان في المبولة، إلّا أنّ المرض انتشر في كامل جسده بسرعة، ما منع اجراء أي عملية جراحية، وبالتالي البدء بتلقي العلاج الكيميائي .



وشرح المصدر نفسه أنّ هذا المرض ناتج عن التدخين بنسبة 90%، مشيراً الى أنّ الموسيقار أجرى عملية جراحية لشريان مغلق في دماغه في العام 2010.



وكشف المصدر الطبّي أنّ الراحل عانى في الفترة السابقة من مشاكل صحية في شرايين القلب، كما أنّ صمامات قلبه كانت ضعيفة وعضلته تعمل بنسبة 29% فقط.



وباشر ملحم بالعلاج الكيميائي الّا أنّ عضلة قلبه الضعيفة لم تتحمّل وأدّت الى امتلاء جسده بالسوائل، ما استدعى ادخاله الى العناية المركزة، ليخرج بعدها ويمضي 10 أيّام في غرفته.



لكنّ ضعف عضلة قلبه أدّى الى توقّف جميع وظائف جسده الحيوية، والحدّ من نبضات قلبه، ما استدعى ادخاله الى غرفة العناية القلبية المشددة.



وتجدر الاشارة الى أنّ الأطبّاء أوقفوا علاج بركات الكيميائي، نظراً لنتائجه السلبية على القلب، خصوصاً في حالته. هزّ خبر وفاة الموسيقار اللبناني ملحم بركات الوسط الفنّي، فقد فارق المبدع الحياة عن عمرٍ يناهز الـ71 عاماً، بسبب ضعف عضلة القلب، رغم محاولة انعاشه، بحسب صحيفة "النهار".وكشف مصدر طبي للصحيفة اللبنانية أنّ بركات أصيب بوعكة صحية، فلجأ الى أحد الأطبّاء الذي شخّص اصابته بمرض السرطان في المبولة، إلّا أنّ المرض انتشر في كامل جسده بسرعة، ما منع اجراء أي عملية جراحية، وبالتالي البدء بتلقي العلاج الكيميائي .وشرح المصدر نفسه أنّ هذا المرض ناتج عن التدخين بنسبة 90%، مشيراً الى أنّ الموسيقار أجرى عملية جراحية لشريان مغلق في دماغه في العام 2010.وكشف المصدر الطبّي أنّ الراحل عانى في الفترة السابقة من مشاكل صحية في شرايين القلب، كما أنّ صمامات قلبه كانت ضعيفة وعضلته تعمل بنسبة 29% فقط.وباشر ملحم بالعلاج الكيميائي الّا أنّ عضلة قلبه الضعيفة لم تتحمّل وأدّت الى امتلاء جسده بالسوائل، ما استدعى ادخاله الى العناية المركزة، ليخرج بعدها ويمضي 10 أيّام في غرفته.لكنّ ضعف عضلة قلبه أدّى الى توقّف جميع وظائف جسده الحيوية، والحدّ من نبضات قلبه، ما استدعى ادخاله الى غرفة العناية القلبية المشددة.وتجدر الاشارة الى أنّ الأطبّاء أوقفوا علاج بركات الكيميائي، نظراً لنتائجه السلبية على القلب، خصوصاً في حالته. لها Saida Online