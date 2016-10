الصفحة الرئيسية / مقالات وتحقيقات / اليكم الطرق للحصول على اللجوء في "النرويج" وهذه هي مميزات هذا البلد

كيفية الهجرة إلى النرويج

لكي تستطيع الهجرة أو اللجوء إلى النرويج وتتمكن من الوصول الي أرض النرويج يوجد 3 طرق عليك اتباعهم , الطريقة الأولى هي الوصول عن طريق فيزا سياحيه والطريقة الثانية الوصول عن طريق فيزا دراسيه إلى النرويج ، و هذه هي الطرق الشرعيه ، أما الطريقه الثالثه وهى الوصول الغير شرعى ويطلق على هذه الطريقة اسم الوصول الأسود إلى النرويج. ، معظم دول العالم متشددة مع الوصول الأسود خصوصا النرويج وأستراليا هاتين الدولتين متشدتتان جدا مع هذه الطريقة.



السفر إلى النرويج بفيزا سياحية

تأتى طريقة الوصول إلى النرويج بفيزا سياحية فى المقدمة ، ويتم منحها عن طريق سفارة النرويج ولكن عندما قلت سفارة النرويج لم أقل ذلك عبثا ، ويأتى السبب فى الحصول على الفيزا من السفارة النرويجية بسبب البصمة لأن الشخص إذا حصل على الفيزا من سفارة النرويج ثم ذهب إلى النرويج وتقدم بطلب لجوء إلى النرويج عند الوصول ستكون النرويج هى الدولة المختصة بمعالجة ودراسة طلب اللجوء الخاص به أما اذا فكر الشخص فى اللجوء الى النرويج بطريقة خاطئة مثل أن يذهب الشخصة بفيزا صادرة عن سفارة دولة أخرى غير النرويج ثم ذهب إلى النرويج وتقدم بطلب قانونيا ستعيده النرويج مرة أخرى إلى الدولةصاحبةالبصمة.



متطلبات الفيزا السياحية إلى النرويج



1 _ جواز سفر سارى المفعول ويفضل أن يكون سارى لمدة سنة قبل انتهاءه ، لأن جواز السفر يجب أن يكون سارى بعد الحصول على التأشيرة لمدة ثلاثة أشهر.



2 _ تقديم مايثبت أنك تمتلك ما يكفيك من الأموال للحياه والإقامة عند الوصول إلى النرويج.



3 _ اذا تمت الموافقة على إعطائك تأشيرة النرويج سيطلب منك تأمين صحى يصلح للسفر به والتنقل فى كافة دول الشنغن ، ثم بعد أن تصدر وثيقة التأمين الصحى يتم ابرازها عند إصدار تأشيرة النرويج.



{ملاحظة}هذه هى الوثائق الأساسية للسفر إلى النرويج بفيزا سياحية ، ويمكن مراجعة بقية المتطلبات عبر موقع مصلحة الهجرة النرويجية أو مراجعة سفارة النرويج فى بلدك، والإطلاع على بقية المتطلبات الخاصة ببلدك لأن متطلبات التأشيرة تختلف من بلد لأخرى.



نظرة على اجراءات اللجوء الى النرويج بفيزا سياحية



من يبحث عن اللجوء الى النرويج بهذه الطريقة قد يجد أن اجراءات الفيزا السياحية الى النرويج كبيرة عليه خصوصا وأن الشخص ليس لديه من المال والإثباتات ما يكفيه من أجل الفيزا السياحية ، أو على الأقل ليس لديه مايثبت أنه يمتلك أموال فى حسابه البنكى لأنه لايبحث عن الفيزا بغرض السياحة بالفعل ولكن بغرض اللجوء الى النرويج ، وبالطبع النرويج تضع هذه الشروط حتى تتأكد من أن الشخص يبحث عن الفيزا من أجل السياحة فقط ، وعليه لابد أن يعلم الجميع أن من يبحث عن تأشيرة النرويج لابد أن يكون لديه على الأقل ثمن تذكرة الطائرة ومصاريف السفر ، أما النقطة الثانية الخاصة بتقديم الشخص مايثبت أن لديه حساب بنكى متحرك به مبلغ معين يكون حلها كالتالى ،على الشخص أن يبحث عن مكتب أو عن شخص يضع له بعض الأموال فى حسابه مقابل أن يأخذ هذا الشخص أو هذا المكتب مبلغ مالى مقابل هذه الخطوة حتى تكتمل الإجراءات ثم بعدها يعيد المال الى الشخص أو المكتب بعد الوصول الى النرويج.



السفر إلى النرويج بفيزا دراسية



بالطبع السفر إلى النرويج بفيزا دراسية خطوة جيدة ، ولكن يحتاج الشخص إلى موافقة من أحد الجامعات أو المعاهد فى النرويج مثل جامعة أوسلو ، ثم أخد موافقة الجامعة وتوثيقها من سفارة النرويج ، ثم بعد ذلك السفر إلى النرويج ثم عند الوصول يتقدم الشخص بطلب لجوء الى النرويج ثم يتبع الإجراءات التى سنذكرها بعد ذلك حول كيفية تقديم طلب اللجوء الى النرويج ، والأفضل أن يدخل الشخص الى النرويج وبعد عدة أيام يذهب الشخص الى دائرة الهجرة فى النرويج أو إلى أحد مراكز الشرطة ثم يتقدم بطلب لجوء.



متطلبات الفيزا الدراسية فى النرويج



1 _ جواز سفر سارى المفعول.



2 _ تقديم ما يثبت امتلاك الشخص لحساب بنكى يغطى نفقات الدراسة والحياه فى النرويج.



3 _ استمارة طلب للدراسة فى النرويج تستطيع الحصول عليها من أحد الهيئات الدبلوماسية التى تمثل النرويج فى بلدك مثل السفارة أو القنصلية.



4 _ تقديم نسخة عن طلب القبول الذى تم إرساله لك من النرويج من الجامعة أوالمعهد الذى تقدمت للدراسة لديه.



5 _ تقديم خطة دراسية لفترة دراستك فى النرويج عن ما تطمح لتحقيقه من خلال الدراسة فى النرويج.



6 _ تقديم التأمين الصحة الخاص بك ويجب ان يكون الأمين الصحى الخاص بك مقبول فى كافة دول اوروبا.



7 _ دفع رسوم فيزا الدراسة فى النرويج وقيمتها تبلغ قرابة 125 دولار.



الوصول الأسود إلى النرويج



يعرف بين معظم المهاجرين بالوصول الأسود أو الهجرة غير الشرعية ، ويبحث الأشخاص عن هذه الطريقة من أجل اللجوء الى النرويج، أو البقاء فى النرويج بطريقة غير شرعية إلى أن تستنح لهم الفرصة ويقومون بتصويب أوضاعهم فى النرويج، ويعتبر الوصول الأسود إلى النرويج أو غيرها من دول أوروبا هو الأشهر لأنه له مميزات منها سرعة الوصول وعدم انتظار الإجراءات التى غالبا ما تكون بالرفض خصوصا للاجئين السوريين ومن يشبههم من الدول التى تشهد صراعات داخلية لأن دول أوروبا لا تمنح مواطنى هذه الدول التأشيرة لأنها تعرف أن الغرض من التأشيرة هو اللجوء الى النرويج أو اللجوء الى البلد صاحبة التأشيرة ، أما عيب الوصول بالأسود هو المخاطرة الكبيرة التى قد تؤدى فى النهاية إلى الموت لذلك نحن لا ننصح به، حافظوا على حياتكم.



أشهر الدول التى يهاجر اليها الأشخاص بطريقة غير شرعية



تعتبر إيطاليا هى الواجهة الأولى التى يبحر إليها المهاجرين من أجل الوصول إلى اوروبا ، وذلك عن طريق الإبحار من ليبيا أو من محافظة الإسكندرية المصرية وصولا إلى ايطاليا قبل أن يواجهوا أهوال فوق أهوال فى طريق الوصول، أما الواجهة الثانية هى اليونان والتى تعتبر من وجهة نظرى هى الطريق الأمن والأضمن بالنسبة للجوء وتعتبر اليونان الأمن كون من يذهب من طريق اليونان يدخل من تركيا إلى اليونان فلا يتعرض لمخاطر كبيرة فى البحر كون المسافة قصيرة ، إلا غذا كان له رأى آخر وقرر الدخول من دولة أخرى غير تركيا، والأضمن من ناحية اللجوء لأن اليونان حتى إذا ألقت القبض علىالواصلين إليها و بصمتهم فهم فى النهاية لا يضرهم معهم ذلك لأن بصمة اليونان غير معترف بها فى كافة دول أوروبا.



كيفية تقديم طلب اللجوء الى النرويج



بعد الوصول الى النرويج بخير وأمان الله يستطيع الشخص التقدم بطلب اللجوء الى النرويج بعدة طرق ، وطرق التقدم بطلب لجوء كالتالى :



1 _ يستطيع الشخص تقديم طلب لجوء إلى النرويج عند وصوله إلى أى مطار فى النرويج وذلك من خلال أن يقوم الشخص بتسليم نفسه لأول ضابط يراه فى المطار ويقول للضابط أنه يرغب فى التقدم بطلب لجوء الى النرويج أويحفظ هذه الجملة بالإنجليزية وعند مقابلة أى ضابط يقول له I want to apply for asylum، بعدها سيأخذه الضابط إلى أحد الغرف فى المطار ليبدأ التحقيق معه بعد ذلك فى كيفية وصوله إلى النرويج والأسباب التى جعلته يتقدم بطلب لجوء الى النرويج ، ونحن سنتطرق فى موضوع قادم إلى التحقيق مع اللاجئ فى النرويج ومراحل التحقيق مع اللاجئ.



بعد الوصول إلى النرويج يستطيع الشخص أن لا يتقدم بطلب لجوء فى المطار ، ثم بعد أن تستقر أموره يتقدم بطلب لجوء فى أحد مراكز الشرطة النرويج ، وإذا كنت من الأشخاص الذين سيتقدمون بطلب لجوء عن طريق أحد مراكز الشرطه فأنت بحاجة الى التعرف على أماكن وأسماء مراكز الشرطة فى النرويج ، أو التقدم بطلب لجوء فى مصلحة الهجرة النرويجية.



معلومات عن اللجوء الى النروج



كل شخص يبحث عن طريقة للسفر إلى النرويج سواء من أجل اللجوء الى النرويج أو الهجرة والعمل أو لأى سبب كان عليه أن يعرف على الأقل بعض المعلومات المهمة حول النرويج ، ونحن سنتحدث عن المعلومات الهامة التى يجب أن يعرفها كل من يفكر فى اللجوء الى النرويج ، وهذه المعلومات كالتالى :



1 _ إذا كنت ترغب فى اللجوء غلى النرويج فحتى لا تتفاجئ عليك أن النرويج إحدى الدول الموقعة على إتفاقية دبلن للبصمات ، وإحدى الدول الموقعة على إتفاقية شنغن ، والإتفاقيتين اتفاقية دبلن واتفاقية شنغن مرتبطتين ببعض فيما يخص البصمة.



2 _ إذا كنت ستذهب الى النرويج بأوراق مزورة فاعلم أنه فى حال كشف أمر التزوير فى النرويج فستكون نسبة رفض طلبك هى 99 بالمائة إن لم تكن مائة بالمائة ، هذا إن لم يتم سجنك فى النرويج.



3 _ إن لم تكن مررت بأى دولة اوروبية من دول الدبلن ولم تبصم ، ومررت بأحد الدول الإسكندنافية وتم تبصيمك وذهبت لدولة إسكندنافية أخرى ستعيدك هذه الدولة أيضا للدولة صاحبة البصمة طبقا لإتفاق مبرم بينهم ، والدول الإسكندنافية هى السويد والنرويج والدنمارك.



4 _ ابحث عن الجامعات غير ذائعة الصيت أى غير المشهورة جدا ، لكى لا تجد صعوبات فى القبول ، وليس بالضرورة أن تدرس فى جامعة أوسلو.



5 _ إذا كنت تدرس الفيزياء فاختار التخصص الذى ترغب فى الدراسة فيه نفس تخصصك فهذا أفضل.



6 _ انتبه إلى الأسئلة التى يسألها لك المحقق منذ أول مقابلة وحتى آخر مقابلة حتى وإن اختلف المحقق لابد أن تكون إجابتك قولا واحد سواء كنت وحدك أو أنت وأسرتك حتى تكون قصتك مرتبة ومقنعة ، وانتبه من الأسئلة الملتوية أى الأسئلةالتى تسأل بعدة صيغ ، مثال يتم سؤال مرة كيف أتيت إلى النرويج ، ثم يتم سؤالك نفس السؤال فى مقابلة ثانية نفس السؤال بطريقة مختلفة مثلا ماهو الطريق أو الدولة التى دخلت من خلالها النرويج ، قد يكون هذا السؤال مفهوم ولكنهم يطرحون الأسئلة بصيغ متعددة.



7 _ إن كنت ترغب فى اللجوء الى النرويج بدون أى عوائق أو على الأقل تجنب العوائق الكبرى، اقرأ هذا الموضوع جيدا وانتبه للنقطة رقم 6 جيدا.



8 _ عليك التعرف جيدا على بعض المعلومات التى تخص بلدك الذى خرجت منه ، لأنهم أصبحوا يأتون بأشخاص من أبناء البلدان التى خرج منها الأشخاص للتعرف على لهجتهم وسؤالهم عن بعض المناطق ، وذلك بسبب استغلال بعض مواطنى دول عربية أخرى هذه الفرصة وذلك بشراء جواز سفر سورى ثم الذهاب إلى النرويج وتقديم طلب لجوء على أنهم سوريين.



9 _ اجراءات اللجوء الى النرويج الآن لم يعد بنفس سهولة الإجراءات قبل عامين أو ثلاثة ، وعليه احرص على تجنب كل مايعيق ملف اللجوء الخاص بك مثل التبصيم فى أى دول أوربية أخرى.



10 _ على كل شخص أن يقرأ هذا الموضوع بعناية حتى لا يفوته شئ حتى وإن عاود قراءة الموضوع مرة أخرى ، وأيضا على كل شخص أن يختار الطريق التى تناسبه من طرق السفر إلى النرويج التى طرحناها سابقا وذلك بإختيار الشخص الطريقة التى تناسبه من الناحية المادية ، وناحية الأمن والأمان.



11 _ على كل شخص قرأ هذا المقال أن ينظر الى التاريخ الذى تم نشر المقال فيه لأن المعلومات قد تتغير من وقت لآخر ومن الممكن أن يقرأ أى شخص هذا المقال بعد عام من نشره فتكون قد طرأت بعض التغيرات خصوصا فى رسوم التأشيرة سواء كانت التأشيرة السياحية أو تأشيرة الدراسية ، أو قد تكون طرأت بعض التغيرات على متطلبات التأشيرة نفسها ، وعليه على كل شخص قرأ هذا المقال قبل أن يقدم على أى خطوة أن يراجع جديد موقعنا وأن يراجع سفارة النرويج.



غرض بشكل عام ، وهذا الطريق يسلكه الأشخاص الذينليس لديهم فى النرويج من يساعدهم فى الوصول النرويج ، حتى الآن هذا كل شئ بخصوص اللجوء إلى النرويج ، ألقاكم فى مقال قادم.