مركز التضامن الاجتماعي نفّذ مشروع NEW BEAM فث عين الحلوة

نفذ مركز التضامن الاجتماعي -نواة( css) ، وبدعم من كاريتاس إسبانيا منذ بداية تشرين الأول 2015 وحتى نهاية أيلول 2016 مشروعًا خاصًا بالنساء الحوامل تحت مسمى NEW BEAM او شعاع جديد للحياة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مستشفى النداء الإنساني الذي يعتبر أحد المستشفيات المهمة الموجودة داخل مخيم عين الحلوة الذي يسكن فيه أكثر من ثمانين ألف نسمة في مساحة لا تتجاوز اثني كيلو متر مربع .

وشمل المشروع المعاينات النسائية والفحص بجهاز الموجات فوق الصوتية للنساء الحوامل اللواتي يعانين مخاطر تهدد حياتهن وحياة الجنين، وكذلك الولادة الطبيعية وبعض الولادات القيصرية ومساعدة حديثي الولادة من دون تفضيل أو تمييز على أساس الجنسية أو غير ذلك مع إعطاء الأولوية لأولئك اللواتي لا يحق لهن الحصول على الخدمات المجانية التي تقدمها الأنروا وخاصة العائلات من دون القيد NR أو العائلات النازحة الفاقدة لأوراقها الثبوتية نتيجة للحرب الدائرة في سوريا.

ويعتبر هذا المشروع حملة ضد الولادة في المنزل للحد من الوفيات في صفوف الأطفال والمخاطر التي قد تتعرض لها الأم والطفل بعد الولادة .

ويتم ذلك من خلال بطاقة خاصة تصدر من قبل المركز تمكن المرأة من الاستفادة من كافة الخدمات التي مرّ ذكرها سابقا، هذا وقد استفاد من المشروع لسنة 2015-2016 ما يقارب 200 امرأة كان بمحصلتها ولادة 50 طفلًا وطفلة من جنسيات مختلفة .

وترافق المشروع مع عدد من ورشات العمل الصحية والاجتماعية التي تهم المرأة في مسيرتها الحياتية في أثناء تربية أولادها.

ويتماشى المشروع مع الأهداف الأساسية للمركز من تقديم الدعم الصحي والاجتماعي والنفسي للعائلات الفقيرة المقيمة في مخيم عين الحلوة والضواحي، من خلال البرامج المختلفة التي من شأنها تعزيز صمود ووجود اللاجئين في الشتات وخاصة المخيمات لحين العودة إلى أرض الوطن.















