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بالفيديو: ظهور خيال أسود خلف وسيطة روحانية أثناء بث تلفزيوني أرسل الخبر



ويظهر الخيال الأسود وهو يسقط خلف الوسيطة الروحانية موهني فيدينتي بينما أشار مضيفها السيد كارلوس أريناس إلى مكان سقوط الخيال. ويعتقد بعض المشاهدين بأن الخيال الأسود الذي سقط خلف الآنسة فيدنتي ما هو إلا شبح.

وبعد انتهاء البرنامج نشرت الآنسة فيدنتي تغريدة على موقع تويتر الإلكتروني تقول فيها "شعرت بوجود روح شريرة قوية في المكان في تلك اللحظة، لقد كان شعوراً غريباً حقاً".

وتدّعي الآنسة فيدنتي بأنها تمتلك مقدرة مميزة على التنبؤ بالمستقبل وذلك بعد أن ضربتها صاعقة في 1989 مما أعطاها قوة لا يتمتع بها سوى القلائل في هذا العالم.

من الجدير بالذكر بأن فيدنتي كانت تنبأت مؤخراً بأن المكسيك ستتعرض لزلزال قوي مدمر خلال الشهر المقبل، وفق صحيفة الديلي ميرور البريطانية.



تناقلت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة ظهور خيال غريب خلف وسيطة روحانية أثناء حديثها في برنامج صباحي على الهواء مباشرة في قناة مكسيكية.ويظهر الخيال الأسود وهو يسقط خلف الوسيطة الروحانية موهني فيدينتي بينما أشار مضيفها السيد كارلوس أريناس إلى مكان سقوط الخيال. ويعتقد بعض المشاهدين بأن الخيال الأسود الذي سقط خلف الآنسة فيدنتي ما هو إلا شبح.وبعد انتهاء البرنامج نشرت الآنسة فيدنتي تغريدة على موقع تويتر الإلكتروني تقول فيها "شعرت بوجود روح شريرة قوية في المكان في تلك اللحظة، لقد كان شعوراً غريباً حقاً".وتدّعي الآنسة فيدنتي بأنها تمتلك مقدرة مميزة على التنبؤ بالمستقبل وذلك بعد أن ضربتها صاعقة في 1989 مما أعطاها قوة لا يتمتع بها سوى القلائل في هذا العالم.من الجدير بالذكر بأن فيدنتي كانت تنبأت مؤخراً بأن المكسيك ستتعرض لزلزال قوي مدمر خلال الشهر المقبل، وفق صحيفة الديلي ميرور البريطانية. Saida Online