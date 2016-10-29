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فيديو يرصد رعب ركاب طائرة اشتعل جناحها أرسل الخبر



والفيديو، الذي نشره موقع "سكاي نيوز" البريطاني، يرصد الرعب الذي أصاب الركاب جراء الحادث الذي أسفر عن إصابة نحو 20 شخصا بارتجاجات طفيفة.

ورغم الخوف والدخان الكثيف وألسنة اللهب المتصاعدة من الجناح الأيمن، نجح الركاب في الخروج من الطائرة من مخرج الطوارئ، حسب ما رصدت كاميرا هيكتور غارديناس.

وكان مفترضا أن تتوجه الرحلة 383 من شيكاغو إلى ميامي بفلوريدا، وعلى متنها 161 راكبا و9 من أفراد الطاقم، قبل أن تتعرض للحادث الجمعة.

ونقلت الوكالة الاتحادية للطيران المدني عن الطيارين أن إطارا قد انفجر، في وقت تحدثت شركة الطيران عن "مشكلة متعلقة بمحرك" الطائرة، وهي من طراز "بوينغ 767".



صور أحد ركاب الرحلة 383 التابعة للخطوط الجوية الأميركية عملية إخلاء الطائرة التي اندلعت بها النيران قبل لحظات من إقلاعها من مطار أوهير في شيكاغو.والفيديو، الذي نشره موقع "سكاي نيوز" البريطاني، يرصد الرعب الذي أصاب الركاب جراء الحادث الذي أسفر عن إصابة نحو 20 شخصا بارتجاجات طفيفة.ورغم الخوف والدخان الكثيف وألسنة اللهب المتصاعدة من الجناح الأيمن، نجح الركاب في الخروج من الطائرة من مخرج الطوارئ، حسب ما رصدت كاميرا هيكتور غارديناس.وكان مفترضا أن تتوجه الرحلة 383 من شيكاغو إلى ميامي بفلوريدا، وعلى متنها 161 راكبا و9 من أفراد الطاقم، قبل أن تتعرض للحادث الجمعة.ونقلت الوكالة الاتحادية للطيران المدني عن الطيارين أن إطارا قد انفجر، في وقت تحدثت شركة الطيران عن "مشكلة متعلقة بمحرك" الطائرة، وهي من طراز "بوينغ 767". وكالات Saida Online