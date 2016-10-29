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ملياردير هندي يُكافئ موظفيه بـ 7 ملايين دولار! أرسل الخبر



وفي التفاصيل، قرّر الملياردير Savjibhai Dholakia صاحب شركة Hare Krishna Exports لتصدير الألماس في مدينة Surat أن يُكافئ بعض موظفيه بتوزيع 1260 سيارة، 400 شقّة ومجوهرات عليهم قبل مهرجان ديوالي (مهرجان الأضواء) في عطلة نهاية هذا الأسبوع.

وسيُنفق الملياردير 7.3 مليون دولار أميركي على موظفيه كمكافأة لأدائهم الممتاز وإخلاصهم للشركة منذ 5 سنوات. وقال صاحب الشركة "إنّ هدفنا هو أن يحظى كلّ موظّف لدينا بسيّارته الخاصة وبمنزله الخاص خلال الخمس سنوات القادمة".

يُذكر أنّ غالبية الموظفين يحصلون على هدايا مميّزة من أرباب العمل قبل حلول مهرجان ديوالي لكنّ هذه الهدايا تكون عادة عبارة عن علب من الحلوى.

وزّع ملياردير هندي هدايا سخيّة على موظّفيه وصلت قيمتها إلى أكثر من 7 ملايين دولار أميركيّ.وفي التفاصيل، قرّر الملياردير Savjibhai Dholakia صاحب شركة Hare Krishna Exports لتصدير الألماس في مدينة Surat أن يُكافئ بعض موظفيه بتوزيع 1260 سيارة، 400 شقّة ومجوهرات عليهم قبل مهرجان ديوالي (مهرجان الأضواء) في عطلة نهاية هذا الأسبوع.وسيُنفق الملياردير 7.3 مليون دولار أميركي على موظفيه كمكافأة لأدائهم الممتاز وإخلاصهم للشركة منذ 5 سنوات. وقال صاحب الشركة "إنّ هدفنا هو أن يحظى كلّ موظّف لدينا بسيّارته الخاصة وبمنزله الخاص خلال الخمس سنوات القادمة".يُذكر أنّ غالبية الموظفين يحصلون على هدايا مميّزة من أرباب العمل قبل حلول مهرجان ديوالي لكنّ هذه الهدايا تكون عادة عبارة عن علب من الحلوى. وكالات Saida Online