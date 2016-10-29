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شاهد مقطع مؤثر جدا للراحل ملحم بركات يبكي ويتحدث فيه عن موته وأمنيته أرسل الخبر



وعندما اُعطي فرصة رمي 3 قطع معدنيّة وطلب 3 أمنيات، أكّد ملحم أنّه يريد قطعة واحدة ولديه أمنية واحدة فقط.

وكشف بركات أنّه "يحضّر قطعة موسيقيّة طولها نصف ساعة (من بيتنا الى المدفن) وأمنيتي أن أنهيها ليضعوها بعد وفاتي ويسمعوها كلّ الناس وهم يأخذونني الى المدفن ."

وأضاف والدموع تملأ عينيه "هذه المقطوعة من أجمل ما ستسمعون.. لم يفكّر بهذا الأمر أحد سواي."

من جهته، رمى نيشان قطعته المعدنيّة وتمنّى طوال العمر للموسيقار، الذي ردّ عليه بالقول "بالنهاية رح موت.. ما حدا بعيش ألف سنة."



نشرت قناة "الجديد" اللبنانية عبر حسابها الرسمي على "فايسبوك" فيديو من المقابلة التي أجراها الاعلامي نيشان مع الموسيقار الراحل ملحم بركات.وعندما اُعطي فرصة رمي 3 قطع معدنيّة وطلب 3 أمنيات، أكّد ملحم أنّه يريد قطعة واحدة ولديه أمنية واحدة فقط.وكشف بركات أنّه "يحضّر قطعة موسيقيّة طولها نصف ساعة (من بيتنا الى المدفن) وأمنيتي أن أنهيها ليضعوها بعد وفاتي ويسمعوها كلّ الناس وهم يأخذونني الى المدفن ."وأضاف والدموع تملأ عينيه "هذه المقطوعة من أجمل ما ستسمعون.. لم يفكّر بهذا الأمر أحد سواي."من جهته، رمى نيشان قطعته المعدنيّة وتمنّى طوال العمر للموسيقار، الذي ردّ عليه بالقول "بالنهاية رح موت.. ما حدا بعيش ألف سنة." وكالات Saida Online