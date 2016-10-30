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بالفيديو.. نمر يهاجم مدربته وينشر الرعب وسط الحضور أرسل الخبر



وتظهر المدربة وهي تسقط على الأرض بعد أن هاجمها النمر وسحبها من ساقها، ما استدعى منها ضربه بالعصا مرارا وتكرارا.

لكن محاولات المدربة لم تلفح في ردعه ما دفع زميلها للتدخل ومشاركتها في ضرب النمر بالعصا ليترك الأخير ساقها في نهاية الأمر.

وعلق بعض مستخدمي موقع تويتر على ضرب النمر بالعصا بأنه قاس جدا على الحيوان .

وعلل زميل المدربة تصرفه بالقول: "إن أشياء مثل هذه تحدث في بعض الأحيان، ونحن نعلم مخاطر عملنا وهذه الحيوانات الجميلة، وسوف تعود Vicenta إلى عملها في أقرب وقت ممكن".

يذكر أن هذا النمر سيشارك في عرض "Pages White Tiger Show" ولكنه أُلغي إلى حين انتهاء التحقيق في الحادث.



أظهرت لقطات فيديو لحظة مهاجمة نمر مدربته داخل القفص أثناء الاستعداد لأحد العروض، ما أثار حالة من الرعب لدى المتفرجين.وتظهر المدربة وهي تسقط على الأرض بعد أن هاجمها النمر وسحبها من ساقها، ما استدعى منها ضربه بالعصا مرارا وتكرارا.لكن محاولات المدربة لم تلفح في ردعه ما دفع زميلها للتدخل ومشاركتها في ضرب النمر بالعصا ليترك الأخير ساقها في نهاية الأمر.وعلق بعض مستخدمي موقع تويتر على ضرب النمر بالعصا بأنه قاس جدا على الحيوان .وعلل زميل المدربة تصرفه بالقول: "إن أشياء مثل هذه تحدث في بعض الأحيان، ونحن نعلم مخاطر عملنا وهذه الحيوانات الجميلة، وسوف تعود Vicenta إلى عملها في أقرب وقت ممكن".يذكر أن هذا النمر سيشارك في عرض "Pages White Tiger Show" ولكنه أُلغي إلى حين انتهاء التحقيق في الحادث. وكالات Saida Online