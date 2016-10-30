الصفحة الرئيسية / أخبار محلية / انتخابات "المستقبل": الخطوات التنفيذية للمؤتمر العام

انتخابات "المستقبل": الخطوات التنفيذية للمؤتمر العام أرسل الخبر



واعتبر الأمين العام لتيار «المستقبل» أحمد الحريري، في حديث إلى «المستقبل»، أن «إجراء انتخابات المندوبين اليوم، تأكيد جديد، على أن تيار «المستقبل» لا يبادر فقط في العمل السياسي، بل في العمل التنظيمي أيضاً، والأهم أنه يواكب ما ينتظر لبنان من عهد سياسي جديد، بعملية ديموقراطية، نعلق عليها آمالاً كبيرة، لتجديد الحياة الحزبية داخل التيار، وتزخيم مسيرته»، داعياً أعضاء التيار «كل من موقعه، إلى إنجاح هذا الاستحقاق، تحت سقف اللعبة الديموقراطية، والوحدة في التنافس من أجل تقديم الصورة الحضارية للتيار».



وإذ شدد على أن «قلب التيار كبير ويتّسع للكل»، أكد أن «ما نقوم به تجربة استثنائية نريد تكريسها، من أجل فتح باب العمل الحزبي أمام الجميع، مع إدراكنا أنها في مرحلتها الأولى، قد لا تستوعب الجميع، وقد يشوبها بعض الثغرات والكثير من الملاحظات، لكنها خطوة أولى في مسار نمضي به من أجل أن يكون تيار «المستقبل»، تيار الناس، ولكل الناس، مع التأكيد على أننا نرصد الثغرات التي قد تظهر، ونتابع كل الملاحظات، من أجل معالجتها في الخطوات اللاحقة».

وختم متمنياً التوفيق لكل المرشحين «لما فيه خير ومصلحة التيار».



تمضي منسقيات تيار «المستقبل» وقطاعاته، اليوم، في أولى الخطوات التنفيذية للمؤتمر العام المقرر انعقاده في 26 و27 تشرين الثاني المقبل، مع توجّه أعضائها في كل لبنان، إلى انتخاب 1168 مندوباً لتمثيلهم في المؤتمر العام، ما بين التاسعة صباحاً والسابعة مساء، في مراكز المنسقيات في المناطق، باستثناء منسقية بيروت التي ستجري انتخاباتها في مجمع «البيال».واعتبر الأمين العام لتيار «المستقبل» أحمد الحريري، في حديث إلى «المستقبل»، أن «إجراء انتخابات المندوبين اليوم، تأكيد جديد، على أن تيار «المستقبل» لا يبادر فقط في العمل السياسي، بل في العمل التنظيمي أيضاً، والأهم أنه يواكب ما ينتظر لبنان من عهد سياسي جديد، بعملية ديموقراطية، نعلق عليها آمالاً كبيرة، لتجديد الحياة الحزبية داخل التيار، وتزخيم مسيرته»، داعياً أعضاء التيار «كل من موقعه، إلى إنجاح هذا الاستحقاق، تحت سقف اللعبة الديموقراطية، والوحدة في التنافس من أجل تقديم الصورة الحضارية للتيار».وإذ شدد على أن «قلب التيار كبير ويتّسع للكل»، أكد أن «ما نقوم به تجربة استثنائية نريد تكريسها، من أجل فتح باب العمل الحزبي أمام الجميع، مع إدراكنا أنها في مرحلتها الأولى، قد لا تستوعب الجميع، وقد يشوبها بعض الثغرات والكثير من الملاحظات، لكنها خطوة أولى في مسار نمضي به من أجل أن يكون تيار «المستقبل»، تيار الناس، ولكل الناس، مع التأكيد على أننا نرصد الثغرات التي قد تظهر، ونتابع كل الملاحظات، من أجل معالجتها في الخطوات اللاحقة».وختم متمنياً التوفيق لكل المرشحين «لما فيه خير ومصلحة التيار». المستقبل Saida Online