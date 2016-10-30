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بالفيديو.. شاهدوا ارتباك مذيعة الجزيرة عندما سقطت قذيفة هاون بالقرب منها أرسل الخبر



ومن فورها انخفضت المذيعه وبدا عليها الارتباك وكذك فعل القائد العسكري الذي خجل كما يبدو فرفع رأسه مكملا حديثه وعندما سئل عن هذا الانفجار قال للمذيعه بأن التنظيم اطلق قذيفة هاون من منطقة قريبة.

وتعتبر قذائف الهاون بالنسبة لتنظيم الدولة سلاحا فتاكا خاصة وانه لا يمتلك طائرات مقاتلة او مدافع بعيدة المدى حيث يعتمد على هذا السلاح بشكل رئيسي وكما يقول مراقبون فانه وكما يبدو سلاحا فعال.

سقطت قذيفة هاون اطلقها تنظيم الدولة في احد محاور القتال في مدينة الموصل , بينما كانت مذيعة الجزيرة تجري لقاء مع احد قادة البشمركة في المنطقة.ومن فورها انخفضت المذيعه وبدا عليها الارتباك وكذك فعل القائد العسكري الذي خجل كما يبدو فرفع رأسه مكملا حديثه وعندما سئل عن هذا الانفجار قال للمذيعه بأن التنظيم اطلق قذيفة هاون من منطقة قريبة.وتعتبر قذائف الهاون بالنسبة لتنظيم الدولة سلاحا فتاكا خاصة وانه لا يمتلك طائرات مقاتلة او مدافع بعيدة المدى حيث يعتمد على هذا السلاح بشكل رئيسي وكما يقول مراقبون فانه وكما يبدو سلاحا فعال. المدينة نيوز Saida Online