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فيديو: لحظة رؤية والدي التوأم وضاح ورماح لطفليهما على سريرين منفصلين أرسل الخبر



وأظهر مقطع فيديو لحظة خروج الطفلين من غرفة العمليات لنقلهم إلى العناية المركزة للأطفال، ورؤية والدي التوأم لطفليهما لأول مره على سريرين منفصلين.

يشار أن العملية مرت بتسع مراحل، حيث كان التوأم متصلين بالبطن والحوض ولكل منهما طرف سفلي واحد ويشتركان في طرف ثالث مشوه، وقد شارك العملية أكثر من 28 من المتخصّصين في التخدير وجراحة الأطفال والتجميل والعظام والمسالك البولية والتمريض والفنيين.









أعلنت إدارة الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني اليوم (السبت) عن انتهاء عملية فصل التوأم السوداني السيامي وضاح ورماح بنجاح.وأظهر مقطع فيديو لحظة خروج الطفلين من غرفة العمليات لنقلهم إلى العناية المركزة للأطفال، ورؤية والدي التوأم لطفليهما لأول مره على سريرين منفصلين.يشار أن العملية مرت بتسع مراحل، حيث كان التوأم متصلين بالبطن والحوض ولكل منهما طرف سفلي واحد ويشتركان في طرف ثالث مشوه، وقد شارك العملية أكثر من 28 من المتخصّصين في التخدير وجراحة الأطفال والتجميل والعظام والمسالك البولية والتمريض والفنيين. وكالات Saida Online