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طفل ينتحر شنقاً ويترك لوالدته رسالة مؤثرة " سامحوني " وهذا السبب الغريب لانتحاره ! أرسل الخبر



وكان اللواء محمد الخليصي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطارًا بالعثور على جثة طفل يدعى على محمد عيد، 11 عامًا، ومقيم قرية جزيرة ببا، جثة هامدة ومعلقًا في حبل داخل غرفته.

وتبين من التحريات الأولية والتحقيقات التي قادها الرائد أحمد عبد العظيم، رئيس مباحث مركز شرطة ببا، أن الطفل بالصف الخامس الابتدائي، وأقدم على شنق نفسه بحبل مثبت بسقف غرفته المسقوفة بالخشب، دون وجود إصابات ظاهرة به.

كما كشفت التحريات لأجهزة الشرطة عن ترك الطفل "وصية" لأسرته، يبلغهم فيها إنه "اعتاد الكذب عليهم ويشعر بالذنب تجاهم"، طالبًا مسامحتهم على ما فعله، وأن يصلي عليه أحد المشايخ في الجنازة". أمرت نيابة مركز شرطة ببا جنوب بني سويف في مصر بإشراف المستشار عماد علي المحامي العام لنيابات بني سويف، اليوم السبت، بالتصريح بدفن جثة طفل، أقدم على الانتحار شنقًا، من خلال ربط حبل في سقف غرفته، تاركًا وصيته إلى أسرته التي تتضمنت السماح وطلب المغفرة على فعلته بسبب ما وصفه "كثرة كذبه عليهم".وكان اللواء محمد الخليصي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطارًا بالعثور على جثة طفل يدعى على محمد عيد، 11 عامًا، ومقيم قرية جزيرة ببا، جثة هامدة ومعلقًا في حبل داخل غرفته.وتبين من التحريات الأولية والتحقيقات التي قادها الرائد أحمد عبد العظيم، رئيس مباحث مركز شرطة ببا، أن الطفل بالصف الخامس الابتدائي، وأقدم على شنق نفسه بحبل مثبت بسقف غرفته المسقوفة بالخشب، دون وجود إصابات ظاهرة به.كما كشفت التحريات لأجهزة الشرطة عن ترك الطفل "وصية" لأسرته، يبلغهم فيها إنه "اعتاد الكذب عليهم ويشعر بالذنب تجاهم"، طالبًا مسامحتهم على ما فعله، وأن يصلي عليه أحد المشايخ في الجنازة". العربية Saida Online