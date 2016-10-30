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منوعات / فيديو لرجال يطلبون ممارسة الجنس مع هذه الفتاة القاصر.. ثم حدثت الفضيحة!
فيديو لرجال يطلبون ممارسة الجنس مع هذه الفتاة القاصر.. ثم حدثت الفضيحة!
2016-10-30 أرسل الخبر
شوارع أميركا
الاستغلال الجنسي للاطفال من ابشع الجرائم التي قد تحدث في حق الطفولة و الانسانية، و هذه الاستغلالات منتشرة في جميع انحاء العالم و بكثرة، و تحاول العديد من منظمات حقوق الطفل و الانسان جاهدة للقضاء عليها.
في هذا الصدد انتشر مقطع فيديو على موقع "اليوتيوب" لمجموعة شبان امريكان حاولوا ان يوقعوا بالمتحرشين بالاطفال و ان يلقنوهم درساً لن ينسوه.
قامت فتاة بطلب المساعدة من رجال و شبان كبار بالشارع الى ان يعيدوها لمدينتها و هي تحتاج 50$ للعودة،
فطلبوا منها مقابل لذلك، وهو ان تمارس معهم الجنس، و كانت تقول لهم بأنها تبلغ من العمر فقط 15 عاماً ، و لم يكون لديهم اي مشكلة في ذلك، ثم تستدعي الفتاة الشبان المشاركين معها، و يرعبوهم على انهم شرطة.
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