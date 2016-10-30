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فيديو لرجال يطلبون ممارسة الجنس مع هذه الفتاة القاصر.. ثم حدثت الفضيحة! أرسل الخبر



في هذا الصدد انتشر مقطع فيديو على موقع "اليوتيوب" لمجموعة شبان امريكان حاولوا ان يوقعوا بالمتحرشين بالاطفال و ان يلقنوهم درساً لن ينسوه.

قامت فتاة بطلب المساعدة من رجال و شبان كبار بالشارع الى ان يعيدوها لمدينتها و هي تحتاج 50$ للعودة، فطلبوا منها مقابل لذلك، وهو ان تمارس معهم الجنس، و كانت تقول لهم بأنها تبلغ من العمر فقط 15 عاماً ، و لم يكون لديهم اي مشكلة في ذلك، ثم تستدعي الفتاة الشبان المشاركين معها، و يرعبوهم على انهم شرطة.



الاستغلال الجنسي للاطفال من ابشع الجرائم التي قد تحدث في حق الطفولة و الانسانية، و هذه الاستغلالات منتشرة في جميع انحاء العالم و بكثرة، و تحاول العديد من منظمات حقوق الطفل و الانسان جاهدة للقضاء عليها.في هذا الصدد انتشر مقطع فيديو على موقع "اليوتيوب" لمجموعة شبان امريكان حاولوا ان يوقعوا بالمتحرشين بالاطفال و ان يلقنوهم درساً لن ينسوه.قامت فتاة بطلب المساعدة من رجال و شبان كبار بالشارع الى ان يعيدوها لمدينتها و هي تحتاج 50$ للعودة، فطلبوا منها مقابل لذلك، وهو ان تمارس معهم الجنس، و كانت تقول لهم بأنها تبلغ من العمر فقط 15 عاماً ، و لم يكون لديهم اي مشكلة في ذلك، ثم تستدعي الفتاة الشبان المشاركين معها، و يرعبوهم على انهم شرطة. شوارع أميركا Saida Online