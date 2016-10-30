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اقبال كثيف في انتخابات المستقبل جنوباً وأحمد الحريري أدلى بصوته في صيدا أرسل الخبر



ويبلغ عدد ناخبي المنسقية نحو 728 ناخبا فيما تركزت الانتخابات في اربع قطاعات هي " الأطباء ، المهندسين، الصيادلة واطباء الأسنان " وبلغ عدد المرشحين 16 مرشحا تنافسوا على 11 مقعدا ، فيما تمت تزكية 77 مرشحا في بقية القطاعات والدوائر .



فتحت صناديق الاقتراع عند التاسعة صباحا وتوزع الناخبون على ثلاثة اقلام اقتراع تولى الاشراف على كل منها رئيس قلم ومساعد ، ليختاروا بالاقتراع السري ومن وراء عازل مندوبين الى المؤتمر العام .

ووصف منسق المستقبل في الجنوب الدكتور ناصر حمود الانتخابات بالعرس الديمقراطي الذي يشهده تيار المستقبل وقال: الناس متحمسة واتية لتصوت وتعبر عن رايها بكل ديمقراطية ونزاهة وتختار مندوبيها الى المؤتمر العام . ونأمل ان تعبر هذه الانتخابات عن ارادة الكوادر والمناصرين في التيار حتى تصل كلمتهم للمؤتمر العام الذي نأمل ان يحمل تغيرات بآليات التعاون مع الأمانة العامة والمكتب السياسي ونحن نعول كثيرا عليه. لافتا الى ان الاقبال جيد وان هناك مشاركة من مختلف مناطق الجنوب وهناك ارتياح لسير العملية الانتخابية .



أحمد الحريري أدلى بصوته في صيدا

وفي اطار جولته على منسقيات تيار المستقبل في المناطق لمواكبة انتخابات مندوبي التيار لمؤتمره العام انتقل امين عام تيار المستقبل احمد الحريري الى منسقية صيدا والجنوب في عمارة المقاصد في المدينة حيث ادلى بصوته وتفقد اقلام الاقتراع .

وعقد الحريري اجتماعا مع منسق الجنوب الدكتور ناصر حمود واعضاء مجلس المنسقية ومنسقي دوائر وقطاعات ومكاتب التيار جرى خلاله تقييم العملية الانتخابية .













































جرت في مقر منسقية تيار المسقبل في صيدا والجنوب في عمارة المقاصد –صيدا انتخابات مندوبي التيار تحضيرا لمؤتمره العام وسط اجواء ديمقراطية هادئة واقبال كثيف من قبل الناخبين من مختلف دوائر وقطاعات ومكاتب المنسقية التي تشمل ضمن نطاقها صيدا وجزين والزهراني وصور. واشرف عى الانتخابات منسق عام التيار في الجنوب الدكتور ناصر حمود واعضاء المنسقية .ويبلغ عدد ناخبي المنسقية نحو 728 ناخبا فيما تركزت الانتخابات في اربع قطاعات هي " الأطباء ، المهندسين، الصيادلة واطباء الأسنان " وبلغ عدد المرشحين 16 مرشحا تنافسوا على 11 مقعدا ، فيما تمت تزكية 77 مرشحا في بقية القطاعات والدوائر .فتحت صناديق الاقتراع عند التاسعة صباحا وتوزع الناخبون على ثلاثة اقلام اقتراع تولى الاشراف على كل منها رئيس قلم ومساعد ، ليختاروا بالاقتراع السري ومن وراء عازل مندوبين الى المؤتمر العام .ووصف منسق المستقبل في الجنوب الدكتور ناصر حمود الانتخابات بالعرس الديمقراطي الذي يشهده تيار المستقبل وقال: الناس متحمسة واتية لتصوت وتعبر عن رايها بكل ديمقراطية ونزاهة وتختار مندوبيها الى المؤتمر العام . ونأمل ان تعبر هذه الانتخابات عن ارادة الكوادر والمناصرين في التيار حتى تصل كلمتهم للمؤتمر العام الذي نأمل ان يحمل تغيرات بآليات التعاون مع الأمانة العامة والمكتب السياسي ونحن نعول كثيرا عليه. لافتا الى ان الاقبال جيد وان هناك مشاركة من مختلف مناطق الجنوب وهناك ارتياح لسير العملية الانتخابية .أحمد الحريري أدلى بصوته في صيداوفي اطار جولته على منسقيات تيار المستقبل في المناطق لمواكبة انتخابات مندوبي التيار لمؤتمره العام انتقل امين عام تيار المستقبل احمد الحريري الى منسقية صيدا والجنوب في عمارة المقاصد في المدينة حيث ادلى بصوته وتفقد اقلام الاقتراع .وعقد الحريري اجتماعا مع منسق الجنوب الدكتور ناصر حمود واعضاء مجلس المنسقية ومنسقي دوائر وقطاعات ومكاتب التيار جرى خلاله تقييم العملية الانتخابية . صيدا أون لاين Saida Online