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فلسطين تعزّي بالفنان الراحل ملحم بركات أرسل الخبر



كما قام وفد من الاتحاد العام للفنانين الفلسطينيين في لبنان ضم كل من رئيس الاتحاد المخرج محمد الشولي، ونائب الرئيس وليد سعدالدين، وأمين السر محمد عيد رمضان بتقديم التعازي إلى عائلة الراحل ووضعوا إكليلاً من الزهر باسم الاتحاد.

يذكر أن الفنان الراحل ملحم بركات مشهود له بمواقفه الوطنية اتجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.









قدّم السفير الفلسطيني في لبنان الأستاذ اشرف دبّور التعازي لعائلة الموسيقار الراحل ملحم بركات باسم رئيس دولة فلسطين محمود عباس في كاتدرائية مار نقولا - الأشرفية، ووضع إكليلا من الزهور باسم الرئيس عباس، كما تقبل التعازي إلى جانب عائلة الراحل.كما قام وفد من الاتحاد العام للفنانين الفلسطينيين في لبنان ضم كل من رئيس الاتحاد المخرج محمد الشولي، ونائب الرئيس وليد سعدالدين، وأمين السر محمد عيد رمضان بتقديم التعازي إلى عائلة الراحل ووضعوا إكليلاً من الزهر باسم الاتحاد.يذكر أن الفنان الراحل ملحم بركات مشهود له بمواقفه الوطنية اتجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. صيدا أون لاين Saida Online