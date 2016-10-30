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بالفيديو والصور... لحظة اطلاق النار في حسبة صيدا وسقوط ثلاثة جرحى أرسل الخبر



وفي التفاصيل فان اشكالا وقع منذ يومين بين عاملين مصريين داخل الحسبة ادى الى تراشقهم ببعض الحمضيات ما ادى الى اصابة محمد خضر حمود عن طريق الخطأ في وجهه قبل ان يهرب العامل المصري من المكان.

واليوم حضر محمد حمود بسيارته الى الحسبة حيث نزل منها وقام بإطلاق النار فورا من مسدس حربي على العامل المصري ما ادى الى اصابته وشخصين آخرين كانا في المكان لحظة اطلاق النار.

وقد نقل الجرحى الى مركز لبيب الطبي في صيدا للمعالجة وهم: المصري احمد اسماعيل غنيم من مواليد 1995، الفلسطيني خالد احمد جنداوي من مواليد 1994، والفلسطيني علي احمد شحادة من مواليد 1958 وافيد ان حالتهم مستقرة.



وقد حضرت الى المكان القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادث ويجري ملاحقة مطلق النار لتوقيفه.





































شهد سوق بيع الخضار والفاكهة بالجملة "الحسبة" عند مدخل صيدا الجنوبي اشكالا تطور الى اطلاق نار ادى الى وقوع ثلاثة جرحى.وفي التفاصيل فان اشكالا وقع منذ يومين بين عاملين مصريين داخل الحسبة ادى الى تراشقهم ببعض الحمضيات ما ادى الى اصابة محمد خضر حمود عن طريق الخطأ في وجهه قبل ان يهرب العامل المصري من المكان.واليوم حضر محمد حمود بسيارته الى الحسبة حيث نزل منها وقام بإطلاق النار فورا من مسدس حربي على العامل المصري ما ادى الى اصابته وشخصين آخرين كانا في المكان لحظة اطلاق النار.وقد نقل الجرحى الى مركز لبيب الطبي في صيدا للمعالجة وهم: المصري احمد اسماعيل غنيم من مواليد 1995، الفلسطيني خالد احمد جنداوي من مواليد 1994، والفلسطيني علي احمد شحادة من مواليد 1958 وافيد ان حالتهم مستقرة.وقد حضرت الى المكان القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادث ويجري ملاحقة مطلق النار لتوقيفه. صيدا أون لاين Saida Online