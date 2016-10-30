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بالفيديو: ذكر حمام يلتقط وردة ويهديها لأنثاه في مشهد رومانسي غريب أرسل الخبر



ويظهر هذا المقطع ذكر حمام وهو يلتقط وردة من بين كومة أعشاب، ويقطع بها مسافة ليحملها إلى شريكة حياته، ويهديها إليها داخل عش الزوجية تعبيرًا عن حبه لها وتقديرًا للجهد الذي تبذله بالرقود على البيض .



مخطئ من يظن أن السلوكيات الرومانسية وطرق التعبير عنها أمر مرتبط بالبشر فقط، فالكائنات الأخرى لديها طرقها في الإفصاح عن مشاعرها تجاه الطرف الآخر، والتي قد لا تختلف كثيرًا عما يفعله الإنسان.ويظهر هذا المقطع ذكر حمام وهو يلتقط وردة من بين كومة أعشاب، ويقطع بها مسافة ليحملها إلى شريكة حياته، ويهديها إليها داخل عش الزوجية تعبيرًا عن حبه لها وتقديرًا للجهد الذي تبذله بالرقود على البيض . وكالات Saida Online