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مطعم شهير بالسعودية يقدم وجباته من لحم الكلاب والقطط .. والوزارة تتدخل أرسل الخبر













وزارة التجارة والصناعة في السعودية تضبط عمالة وافدة في مطعم بمنطقة الرياض تقوم بذبح القطط والكلاب وتبهيرها بأجود انواع البهارات الشرقية وتتبيلها بأفخر التوابل الهندية وتقديمها لحومها للزبائن كمحاشي للسمبوسه ووجبات البرياني بالمطاعم الآسيوية والهندية بمختلف مناطق المملكه وخدمة توصيل المنازل وتتركز تسويق منتجاتهم بمطاعم مناطق الرياض وجده والقصيم والمنطقه الشرقيه .. وأعلنت ان المصيبة تكم ـن جميع زبائن مطاعم تاج محل وعالم البهارات يأكلونا لحم كلاب.. حسبنا الله عليهم وكالات