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بالفيديو.. أمريكا: مُختلّ يهاجم ضباط الأمن في المطار قبل أن يردوه قتيلاً أرسل الخبر



وفي بداية الفيديو يظهر ضباط الأمن عند نقطة التفتيش في المطار وهم يقومون بإجراءات التفتيش الروتينية للركاب، قبل أن يُخرج ريتشارد وايت (63 عاماً) مبيداً حشرياً ويرشه على الركاب، ومن ثم راح يهاجمهم بالسيف.

الحادثة وقعت في العام الماضي، لكن الشرطة أفرجت مؤخراً عن مقطع الفيديو، الذي يظهر الهجوم، وسرعان ما انطلق الركاب وضباط الأمن كل في اتجاه هرباً من وايت الذي كان يضرب بسيفه يميناً وشمالاً، بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.



وطارد وايت موظفة أمن في المطار، مما أجبر الملازم هيذر سلايف على إطلاق النار باتجاهه، وأصابته في صدره وساقه ووجهه، وتوفي في وقت لاحق متأثراً بجراحه، في حين أصيبت موظفة الأمن بعيار ناري، لكن إصابتها لم تكن خطيرة.



وأظهرت صور أخرى تم التقاطها في مطار لويس أرمسترونغ الدولي بمدينة نيو أورليانز وايت ممداً على الأرض مضرجاً بدمائه وهو لا يزال يحمل السيف، قبل أن تغلق الشرطة محيط المطار، وسط حالة من الرعب والفوضى التي عمت المكان.



أظهرت لقطات صورتها كاميرات المراقبة داخل أحد المطارات الأمريكية لحظة هجوم رجل مختل على المسافرين وضباط الأمن بالمطار بسيف ومبيد حشري.وفي بداية الفيديو يظهر ضباط الأمن عند نقطة التفتيش في المطار وهم يقومون بإجراءات التفتيش الروتينية للركاب، قبل أن يُخرج ريتشارد وايت (63 عاماً) مبيداً حشرياً ويرشه على الركاب، ومن ثم راح يهاجمهم بالسيف.الحادثة وقعت في العام الماضي، لكن الشرطة أفرجت مؤخراً عن مقطع الفيديو، الذي يظهر الهجوم، وسرعان ما انطلق الركاب وضباط الأمن كل في اتجاه هرباً من وايت الذي كان يضرب بسيفه يميناً وشمالاً، بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.وطارد وايت موظفة أمن في المطار، مما أجبر الملازم هيذر سلايف على إطلاق النار باتجاهه، وأصابته في صدره وساقه ووجهه، وتوفي في وقت لاحق متأثراً بجراحه، في حين أصيبت موظفة الأمن بعيار ناري، لكن إصابتها لم تكن خطيرة.وأظهرت صور أخرى تم التقاطها في مطار لويس أرمسترونغ الدولي بمدينة نيو أورليانز وايت ممداً على الأرض مضرجاً بدمائه وهو لا يزال يحمل السيف، قبل أن تغلق الشرطة محيط المطار، وسط حالة من الرعب والفوضى التي عمت المكان. وكالات Saida Online