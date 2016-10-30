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مخابرات الجيش تداهم منزل مطلق النار في الحسبة وتصادر كمية من الذخيرة والعتاد العسكري أرسل الخبر



وضبطت القوة المداهمة في المنزل المذكور كمية من الذخيرة والعتاد العسكري .

وتم توقيف والد مطلق النار (خضر ح.) للتحقيق معه حول مصدر هذا العتاد وسبب وجوده بحوزته.

اشارة الى ان مطلق النار المطلوب لا يزال متواريا عن الانظار منذ وقوع الحادثة بعد ظهر اليوم. داهمت قوة من مخابرات الجيش منزل اللبناني (محمد ح.) الذي اطلق النار في سوق بيع الخضار والفاكهة بالجملة "الحسبة" عند مدخل صيدا الجنوبي واصاب ثلاثة اشخاص بجروح على خلفية اشكال سابق مع احدهم.وضبطت القوة المداهمة في المنزل المذكور كمية من الذخيرة والعتاد العسكري .وتم توقيف والد مطلق النار (خضر ح.) للتحقيق معه حول مصدر هذا العتاد وسبب وجوده بحوزته.اشارة الى ان مطلق النار المطلوب لا يزال متواريا عن الانظار منذ وقوع الحادثة بعد ظهر اليوم. صيدا اون لاين Saida Online