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وثيقة سرية مسربة... كائنات فضائية ستغزو الأرض عام 2017! اليكم التفاصيل أرسل الخبر



وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، اليوم، أن وثيقة مسربة من الكرملين، حسب زعم الصحيفة، أوضحت تفاصيل اجتماع سري بين نائب الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم خلاله مطالبة الولايات المتحدة الجانب الروسي بضرورة المساعدة في بناء نظام دفاعي صاروخي بسبب احتمال تعرض كوكب الأرض لهجوم من قبل كائنات فضائية غريبة .

ولفتت الصحيفة البريطانية، إلى أن بايدن سلم الرئيس الروسي رسالة من أوباما، يطلب فيها التعاون لإنشاء نظام دفاع صاروخي لحماية كوكب الأرض من الغزو الوشيك.

وأوضحت الصحيفة أن رسالة أوباما إلى بوتين جاءت على خلفية ما كشفته الأقمار الصناعية التابعة لوكالة "ناسا" بشأن اقتراب بعض الأجسام الفضائية الغريبة ودخولها نظامنا الفضائي.

كشفت وثيقة مسربة، بأن الرئيس الأميركي باراك أوباما، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من هجوم محتمل لكائنات الفضائية عام 2017.وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، اليوم، أن وثيقة مسربة من الكرملين، حسب زعم الصحيفة، أوضحت تفاصيل اجتماع سري بين نائب الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم خلاله مطالبة الولايات المتحدة الجانب الروسي بضرورة المساعدة في بناء نظام دفاعي صاروخي بسبب احتمال تعرض كوكب الأرض لهجوم من قبل كائنات فضائية غريبة .ولفتت الصحيفة البريطانية، إلى أن بايدن سلم الرئيس الروسي رسالة من أوباما، يطلب فيها التعاون لإنشاء نظام دفاع صاروخي لحماية كوكب الأرض من الغزو الوشيك.وأوضحت الصحيفة أن رسالة أوباما إلى بوتين جاءت على خلفية ما كشفته الأقمار الصناعية التابعة لوكالة "ناسا" بشأن اقتراب بعض الأجسام الفضائية الغريبة ودخولها نظامنا الفضائي. وكالات Saida Online