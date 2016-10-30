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بالفيديو- رضيع يصدم والدته ويتكلّم! أرسل الخبر



وآثرت الأم سمانثا جونز التي تقطن في متشيغن الأميركية مشاركة مقطع الفيديو القصير الذي سجلته لرضيعها كريستيان عن طريق تطبيق سناب تشات والبالغ مدته 10 ثوان على صفحتها بفيسبوك، مستقطباً ملايين المشاهدات وأكثر من 32 ألف مشاركة وما يفوق الـ 5 آلاف تعليق من جميع أنحاء العالم، حتى توقع بعض المعلقين بأن يصبح الطفل كريستيان "عبقرياً"، معللين ذلك بطريقة نظره إلى والدته بتركيز شديد.



فاجأ الطفل الأميركي كريستيان جونز البالغ من العمر شهرين فقط والدته بقوله كلمة تشبه Hello حيث كانت تُسجل له مقطع فيديو أثناء مداعبتها له، مكرّرة له كلمة Hello ويبدو أن الرضيع ظل يصغي لوالدته، حتى التقط الكلمة وكرّرها، ما أثار دهشتها وفرحتها في آن، بحسب صحيفة "بيبول".وآثرت الأم سمانثا جونز التي تقطن في متشيغن الأميركية مشاركة مقطع الفيديو القصير الذي سجلته لرضيعها كريستيان عن طريق تطبيق سناب تشات والبالغ مدته 10 ثوان على صفحتها بفيسبوك، مستقطباً ملايين المشاهدات وأكثر من 32 ألف مشاركة وما يفوق الـ 5 آلاف تعليق من جميع أنحاء العالم، حتى توقع بعض المعلقين بأن يصبح الطفل كريستيان "عبقرياً"، معللين ذلك بطريقة نظره إلى والدته بتركيز شديد. وكالات Saida Online