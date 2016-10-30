الصفحة الرئيسية / منوعات / بالفيديو... بخدعة متقنة.. ترك عروسه على المذبح يوم زفافهما

بالفيديو... بخدعة متقنة.. ترك عروسه على المذبح يوم زفافهما أرسل الخبر



بدا أن الزفاف الكنسي يسير بشكل جيد من دون مفاجآت، إلى أن توقف الأمر في منتصف المراسم.

وبعدما طلب الكاهن خاتمي الزواج، خدع العريس ستيوارت كيتيل عروسه، والإشبين والضيوف، وجعلهم يعتقدون بأنه نسي الخاتمين في البيت.

وعلى اعتبار أن الزفاف لا يمكن أن يمضي قدماً بدون الخاتمين، نظر الضيوف بذعر إلى العريس الذي ركض خارج الكنيسة تاركاً عروسه والإشبين واقفين أمام المذبح.



لكن بمجرد أن أُغلق باب الكنيسة خلفه، ظهر على شاشة عرض في الكنيسة فيديو يظهر رحلته إلى المنزل لجلب الخاتمين.



وفي الفيديو يظهر ستيوارت مرتدياً بزة الزفاف، ويركض في الشارع خارج الكنيسة، ثم استقل عربة داخل أحد الحقول، وركض بين قطيع من الأغنام، وتجاوز سياجاً خشبياً، وسرق قارباً ورمى بصاحبه في الماء، كما دخل إلى حانة وطلب شيئاً ليشربه، وبعدها أكمل رحلته مسرعاً. أنزل طفلة عن دراجتها الهوائية الوردية اللون، وركبها مسرعاً. واضطر ليدخل البيت من النافذة لأنه نسي المفتاح، وبعدما جلب الخاتمين، كانت هناك سيارة أجرة بانتظاره لتعود به إلى الكنيسة.



وكان ستيورات معروفاً بمغامراته المجنونة، وأنهى تحديات عدة، منها لجمع التبرعات.



وقال إنه كان يخطط لفعل شيء ما خلال يوم زفافه منذ اليوم الذي تقدم فيه لخطبة عروسه، "الناس كانوا يتوقعون مني أن أفعل شيئاً ما"، وطلب من الإشبين ألا يقلق بشأن الخاتمين وأنه سيتولى جلبهما معه قبل الزفاف.



وعندما ادعى أن الخاتمين ليسا بحوزته على المذبح، بدأ بعض الناس يضحكون، "لكن عندما قال الكاهن إن الزفاف لا يمكن أن يتم بدونهما، وركضت خارج الكنيسة قالوا إن هذا لا يمكن أن يكون الحقيقة".



وشرح العريس الخطة للكاهن الذي وافق عليها، وصور شريط الفيديو قبل أسبوع من موعد الزفاف، بحسب ما نقله موقع "ميرور".



اتخذ أحد العرسان قراراً فيه نوع من المخاطرة بترك عروسه تقف أمام المذبح في الكنيسة لوحدها يوم زفافهما، إذ قام بدور متقن بأنه نسي خاتمي الزواج.بدا أن الزفاف الكنسي يسير بشكل جيد من دون مفاجآت، إلى أن توقف الأمر في منتصف المراسم.وبعدما طلب الكاهن خاتمي الزواج، خدع العريس ستيوارت كيتيل عروسه، والإشبين والضيوف، وجعلهم يعتقدون بأنه نسي الخاتمين في البيت.وعلى اعتبار أن الزفاف لا يمكن أن يمضي قدماً بدون الخاتمين، نظر الضيوف بذعر إلى العريس الذي ركض خارج الكنيسة تاركاً عروسه والإشبين واقفين أمام المذبح.لكن بمجرد أن أُغلق باب الكنيسة خلفه، ظهر على شاشة عرض في الكنيسة فيديو يظهر رحلته إلى المنزل لجلب الخاتمين.وفي الفيديو يظهر ستيوارت مرتدياً بزة الزفاف، ويركض في الشارع خارج الكنيسة، ثم استقل عربة داخل أحد الحقول، وركض بين قطيع من الأغنام، وتجاوز سياجاً خشبياً، وسرق قارباً ورمى بصاحبه في الماء، كما دخل إلى حانة وطلب شيئاً ليشربه، وبعدها أكمل رحلته مسرعاً. أنزل طفلة عن دراجتها الهوائية الوردية اللون، وركبها مسرعاً. واضطر ليدخل البيت من النافذة لأنه نسي المفتاح، وبعدما جلب الخاتمين، كانت هناك سيارة أجرة بانتظاره لتعود به إلى الكنيسة.وكان ستيورات معروفاً بمغامراته المجنونة، وأنهى تحديات عدة، منها لجمع التبرعات.وقال إنه كان يخطط لفعل شيء ما خلال يوم زفافه منذ اليوم الذي تقدم فيه لخطبة عروسه، "الناس كانوا يتوقعون مني أن أفعل شيئاً ما"، وطلب من الإشبين ألا يقلق بشأن الخاتمين وأنه سيتولى جلبهما معه قبل الزفاف.وعندما ادعى أن الخاتمين ليسا بحوزته على المذبح، بدأ بعض الناس يضحكون، "لكن عندما قال الكاهن إن الزفاف لا يمكن أن يتم بدونهما، وركضت خارج الكنيسة قالوا إن هذا لا يمكن أن يكون الحقيقة".وشرح العريس الخطة للكاهن الذي وافق عليها، وصور شريط الفيديو قبل أسبوع من موعد الزفاف، بحسب ما نقله موقع "ميرور". العربي الجديد Saida Online