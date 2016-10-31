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بالصور.. بنات "الجنرال".. عقله وذراعه وقلبه أرسل الخبر



تكرر المشهد في الـ2008 عند انتخاب الرئيس ميشال سليمان بعد أزمة سياسية طويلة، ليشكل وصوله أملاً للبنانيين وفرحة كبيرة لم تدم حتى نهاية عهده. واليوم بعد فترة من الشغور الرئاسي الذي شلّ البلد وحياة المواطنين لسنتين ونصف السنة تقريباً، اتفق أطراف اللعبة السياسية على التصويت لرئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون خلال جلسة ستُعقد بعد جُهدٍ جهيد غداً الإثنين، ليتّم انتخابه الرئيس الـ 13 للبنان.



ومع انه اشهر من أن يعرف ويعلم خصومه قبل محبيه التفاصيل الكاملة عن حياته العامة والخاصة، الا أنه لا بد من القاء الضوء على جوانب من الحياة العائلية للرئيس العتيد، يجهلها كثيرون.



ميشال عون متزوج من ناديا الشامي ولديهما ثلاث بنات: ميراي، كلودين ، وشانتال. من يزور عون في الرابية يظن أن ميراي هي الابنة المدللة، نظرا إلى تواجدها الدائم بقربه، لكن رغم ذلك، لا يميّز عون بين بناته الثلاث فيصف علاقته بهنّ قائلاً: "ميراي هي الذراع، كلودين هي العقل وشانتال هي القلب".



ميراي.. وراء كل أب ناجح فتاة ذكية



ميراي عون هاشم، متزوجة من روي هاشم رئيس مجلس ادارة تلفزيون OTV. هي الأكثر نفوذاً بين شقيقاتها، كونها تتولى إدارة مكتب عون في الرابية، كما أنها حلّت في طليعة الأسماء المُختارة في المجلس السياسي الجديد في "التيار الوطني الحر"، والمرأة الأولى فيه. وهي اليوم تتحضر لخوض المضمار السياسي من بابه الواسع اذ أنه من المرجّح أن تستلم حقيبة وزارية في الحكومة الجديدة التي ستؤلّف في عهد والدها.



المدركون بخفايا البيت العوني يقولون إنها "دينامو التيار" لأنها متعمقة بالسياسة أكثر من أخواتها وهي على علاقة جيّدة مع جميع قيادات "التيار" والمحازبين على حدّ سواء. فبحسب أحد الناشطين اتصلت ميراي شخصيا بجميع المحازبين لتطلب منهم انتخابها لعضوية المجلس السياسي في "التيار".



من يعرفها يصفها بالذكاء والحنكة، تقدم النصح للجنرال في ما يخّص اطلالاته وصورته الاعلامية ولا سيما كونها تملك خبرة في هذا المجال لأنها شغلت وظيفة ادارية في قناة OTV كمسؤولة عن الموارد البشريّة.



أثبتت ميراي أن وراء كل أب ناحج فتاة ذكية ومثابرة. وفي هذا الاطار، يقول مقربون من العائلة أن لميراي طموحا سياسيا كبيرا، لكن ليس ضروريا أن يلبي والدها هذا الطموح أو يدعمه وهي تعلم ذلك جيداً.



كلودين.. "عقل" والدها



كلودين عون روكز، متزوجة من العميد شامل روكز ولها منه ولدان. هي التي يُطلِق عليها عون صفة "العقل"، نظراً إلى انحيازه إلى منطقها وطريقة تفكيرها، وفقا لتقارير صحافية.



كلودين حائزة على ماجستير في الدراسات السينمائية والسمعية والبصرية من جامعة Paris III – Sorbonne Nouvelle في فرنسا وهي المؤسس ورئيس مجلس الادارة في شركة الاعلانات Clémentine SAL.



يصفها مقربون بأنها ديناميكية وتملك الشخصية الأقوى بين أخواتها، وتعمل بشكل متواصل ليلا نهارا وتدعم بشكل دائم عمل التيار ومسيرته. هي مقربة من والدها الذي يولي أهمية كبيرة لآرائها وافكارها. كلودين متمرسة في فنّ التواصل وابتكار وادارة الحملات الاعلانية والسياسية، وتجدر الاشارة انها قادت وأدارت الحملة الانتخابية لـ"التيار الوطني الحر" في الانتخابات النيابية عام 2009 .. من منا لا يذكر شعار Sois Belle et Vote!.



ويبدو أن كلودين ستكون أمام استحقاقين أولهما هو انتخاب والدها رئيسا للجمهورية وثانيها "توزير" زوجها وفقاً لما أكدت جهات متابعة. ويجزم مقربون أنها لعبت دورا كبيرا في ضبط العلاقة بين روكز و"التيار الوطني الحر" في ظل ما حكي يومها عن امكانية تأسيس روكز لتيار جديد في مرحلة الانشقاقات العونية.



شانتال.. ابنة رئيس الجمهورية وزوجة رئيس "التيار"



على خلاف زوجات السياسيين، تعتبر زوجة عون السيدة ناديا الشامي الأكثر بعدا عن الأضواء. وشانتال عون باسيل، "قلب أبيها" كما يصفها عون، على خطى والدتها. متزوجة من رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل وحائزة على شهادة بتصميم الأزياء من جامعة ESMOD في باريس. تعرفت على باسيل خلال مؤتمر للتيار في باريس عام 1996 ومنذ اللقاء الأول بدا الانسجام واضحاً بينهما وتكلل هذا الحب بالزواج عام 1999 وكانت ثمرته 3 أولاد: يارا ، غبريال وجورج.



وفقا لمقربين، شانتال شخص حنون وهادئ ويتمتع بالرقي على الصعد كافة، أما نشاطها السياسي فأقل من خجول. ونتساءل هنا أين تكمن المسؤولية الأكبر اليوم بالنسبة لشانتال، أن تكون ابنة "رئيس الجمهورية" أو زوجة رئيس "التيار".





















"من فرح الناس عرفنا انك جايي عرفنا" بهذه الكلمات المعبّرة للموسيقار الراحل ملحم بركات استقبل الشعب اللبناني الرئيس اميل لحود في قصر بعبدا عام 1998، معتقدين انه خشبة خلاصهم في ذلك الوقت.تكرر المشهد في الـ2008 عند انتخاب الرئيس ميشال سليمان بعد أزمة سياسية طويلة، ليشكل وصوله أملاً للبنانيين وفرحة كبيرة لم تدم حتى نهاية عهده. واليوم بعد فترة من الشغور الرئاسي الذي شلّ البلد وحياة المواطنين لسنتين ونصف السنة تقريباً، اتفق أطراف اللعبة السياسية على التصويت لرئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون خلال جلسة ستُعقد بعد جُهدٍ جهيد غداً الإثنين، ليتّم انتخابه الرئيس الـ 13 للبنان.ومع انه اشهر من أن يعرف ويعلم خصومه قبل محبيه التفاصيل الكاملة عن حياته العامة والخاصة، الا أنه لا بد من القاء الضوء على جوانب من الحياة العائلية للرئيس العتيد، يجهلها كثيرون.ميشال عون متزوج من ناديا الشامي ولديهما ثلاث بنات: ميراي، كلودين ، وشانتال. من يزور عون في الرابية يظن أن ميراي هي الابنة المدللة، نظرا إلى تواجدها الدائم بقربه، لكن رغم ذلك، لا يميّز عون بين بناته الثلاث فيصف علاقته بهنّ قائلاً: "ميراي هي الذراع، كلودين هي العقل وشانتال هي القلب".ميراي.. وراء كل أب ناجح فتاة ذكيةميراي عون هاشم، متزوجة من روي هاشم رئيس مجلس ادارة تلفزيون OTV. هي الأكثر نفوذاً بين شقيقاتها، كونها تتولى إدارة مكتب عون في الرابية، كما أنها حلّت في طليعة الأسماء المُختارة في المجلس السياسي الجديد في "التيار الوطني الحر"، والمرأة الأولى فيه. وهي اليوم تتحضر لخوض المضمار السياسي من بابه الواسع اذ أنه من المرجّح أن تستلم حقيبة وزارية في الحكومة الجديدة التي ستؤلّف في عهد والدها.المدركون بخفايا البيت العوني يقولون إنها "دينامو التيار" لأنها متعمقة بالسياسة أكثر من أخواتها وهي على علاقة جيّدة مع جميع قيادات "التيار" والمحازبين على حدّ سواء. فبحسب أحد الناشطين اتصلت ميراي شخصيا بجميع المحازبين لتطلب منهم انتخابها لعضوية المجلس السياسي في "التيار".من يعرفها يصفها بالذكاء والحنكة، تقدم النصح للجنرال في ما يخّص اطلالاته وصورته الاعلامية ولا سيما كونها تملك خبرة في هذا المجال لأنها شغلت وظيفة ادارية في قناة OTV كمسؤولة عن الموارد البشريّة.أثبتت ميراي أن وراء كل أب ناحج فتاة ذكية ومثابرة. وفي هذا الاطار، يقول مقربون من العائلة أن لميراي طموحا سياسيا كبيرا، لكن ليس ضروريا أن يلبي والدها هذا الطموح أو يدعمه وهي تعلم ذلك جيداً.كلودين.. "عقل" والدهاكلودين عون روكز، متزوجة من العميد شامل روكز ولها منه ولدان. هي التي يُطلِق عليها عون صفة "العقل"، نظراً إلى انحيازه إلى منطقها وطريقة تفكيرها، وفقا لتقارير صحافية.كلودين حائزة على ماجستير في الدراسات السينمائية والسمعية والبصرية من جامعة Paris III – Sorbonne Nouvelle في فرنسا وهي المؤسس ورئيس مجلس الادارة في شركة الاعلانات Clémentine SAL.يصفها مقربون بأنها ديناميكية وتملك الشخصية الأقوى بين أخواتها، وتعمل بشكل متواصل ليلا نهارا وتدعم بشكل دائم عمل التيار ومسيرته. هي مقربة من والدها الذي يولي أهمية كبيرة لآرائها وافكارها. كلودين متمرسة في فنّ التواصل وابتكار وادارة الحملات الاعلانية والسياسية، وتجدر الاشارة انها قادت وأدارت الحملة الانتخابية لـ"التيار الوطني الحر" في الانتخابات النيابية عام 2009 .. من منا لا يذكر شعار Sois Belle et Vote!.ويبدو أن كلودين ستكون أمام استحقاقين أولهما هو انتخاب والدها رئيسا للجمهورية وثانيها "توزير" زوجها وفقاً لما أكدت جهات متابعة. ويجزم مقربون أنها لعبت دورا كبيرا في ضبط العلاقة بين روكز و"التيار الوطني الحر" في ظل ما حكي يومها عن امكانية تأسيس روكز لتيار جديد في مرحلة الانشقاقات العونية.شانتال.. ابنة رئيس الجمهورية وزوجة رئيس "التيار"على خلاف زوجات السياسيين، تعتبر زوجة عون السيدة ناديا الشامي الأكثر بعدا عن الأضواء. وشانتال عون باسيل، "قلب أبيها" كما يصفها عون، على خطى والدتها. متزوجة من رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل وحائزة على شهادة بتصميم الأزياء من جامعة ESMOD في باريس. تعرفت على باسيل خلال مؤتمر للتيار في باريس عام 1996 ومنذ اللقاء الأول بدا الانسجام واضحاً بينهما وتكلل هذا الحب بالزواج عام 1999 وكانت ثمرته 3 أولاد: يارا ، غبريال وجورج.وفقا لمقربين، شانتال شخص حنون وهادئ ويتمتع بالرقي على الصعد كافة، أما نشاطها السياسي فأقل من خجول. ونتساءل هنا أين تكمن المسؤولية الأكبر اليوم بالنسبة لشانتال، أن تكون ابنة "رئيس الجمهورية" أو زوجة رئيس "التيار". جويل تامر - "لبنان 24" Saida Online أخبار محلية أخبار صيدا الحظ والأبراج اقتصاد وأعمال تكنولوجيا غرائب و عجائب بلدية صيدا ثقافة الموسوعة الطبية رياضة مقالات وتحقيقات نفس وإجتماع أخبار دولية منوعات اعلانات-وظائف اعرب ما يلي