الصفحة الرئيسية / تكنولوجيا / آيفون 8 سيغير مفهوم الهواتف المحمولة

آيفون 8 سيغير مفهوم الهواتف المحمولة أرسل الخبر



وقد تلقى روبرت معلومات من مصادر خاصة، وربما من الشركة نفسها. وسيحصل آيفون الجديد في المقام الأول على هيكل مصنوع من أنواع مختلفة من الزجاج تغطيه من جميع الاطراف، بالإضافة إلى الانتقال إلى الجيل الجديد من تكنولوجيا شاشات OLED.

ومن المتوقع أن تطلق آبل الجيل الجديد من الهواتف الذكية مرفقة بنظارات الواقع الافتراضي المزودة بأجهزة استشعار لتتبع حركة العين، كما جاء في تقرير الصحفي.

وبفضل هذا النظام، سيصبح أداء آيفون أعلى من أداء جهاز كمبيوتر حديث ببطاقة رسوميات "أنفيديا GTX 1080".

ومن أبرز التغييرات التي تعمل عليها آبل في هاتف "آيفون 8" الكاميرا التي ستكون مزودة بعدسة مزدوجة ودقة عالية وخواص مختلفة في التصوير تجعل المستخدم يعتمد على هاتفه الآيفون بدلا من الكاميرا الاحترافية، وهذا بالإضافة إلى الكاميرا الأمامية التي ستزودها آبل بإمكانيات لتكون كاميرا السيلفي الأفضل في العالم. نشر الصحفي روبرت سكوبل في مدونته الشخصية الملامح الرئيسية للجيل القادم من هواتف آبل الذكية، والتي سوف تغير صناعة الأجهزة النقالة برمتها، بحسب تقريره.وقد تلقى روبرت معلومات من مصادر خاصة، وربما من الشركة نفسها. وسيحصل آيفون الجديد في المقام الأول على هيكل مصنوع من أنواع مختلفة من الزجاج تغطيه من جميع الاطراف، بالإضافة إلى الانتقال إلى الجيل الجديد من تكنولوجيا شاشات OLED.ومن المتوقع أن تطلق آبل الجيل الجديد من الهواتف الذكية مرفقة بنظارات الواقع الافتراضي المزودة بأجهزة استشعار لتتبع حركة العين، كما جاء في تقرير الصحفي.وبفضل هذا النظام، سيصبح أداء آيفون أعلى من أداء جهاز كمبيوتر حديث ببطاقة رسوميات "أنفيديا GTX 1080".ومن أبرز التغييرات التي تعمل عليها آبل في هاتف "آيفون 8" الكاميرا التي ستكون مزودة بعدسة مزدوجة ودقة عالية وخواص مختلفة في التصوير تجعل المستخدم يعتمد على هاتفه الآيفون بدلا من الكاميرا الاحترافية، وهذا بالإضافة إلى الكاميرا الأمامية التي ستزودها آبل بإمكانيات لتكون كاميرا السيلفي الأفضل في العالم. هاي تيك Saida Online