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بالصورة... العثور على جثة طفلة حديثة الولادة في معمل فرز النفايات في صيدا أرسل الخبر



ويبدو ان الطفلة قد تم التخلص منها فور ولادتها حيث ألقيت في النفايات في محاولة من الوالدة المجرمة الهروب من فعلتها الشنيعة من خلال قتل هذه الطفلة البريئة التي لا ذنب لها والتي واجهت مصيراً بشعاً على يد والدتها.

وقد بدأت القوى الامنية تحقيقاتها بالموضوع . عثر على جثة طفلة حديثة الولادة ملقاة في داخل كيس في معمل فرز النفايات المنزلية الصلبة عند مدخل صيدا الجنوبي اثناء قيام عمال المعمل بفرز النفايات حيث تم ابلاغ القوى الامنية على الفور بالأمر.ويبدو ان الطفلة قد تم التخلص منها فور ولادتها حيث ألقيت في النفايات في محاولة من الوالدة المجرمة الهروب من فعلتها الشنيعة من خلال قتل هذه الطفلة البريئة التي لا ذنب لها والتي واجهت مصيراً بشعاً على يد والدتها.وقد بدأت القوى الامنية تحقيقاتها بالموضوع . Saida Online