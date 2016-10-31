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جلسة الانتخاب الـ 46.. عون رئيساً للجمهورية أرسل الخبر



وكان للنواب تعليقاتهم على التسوية الجديدة، فقال النائب سيمون ابي رميا في تصريح له من المجلس النيابي: "أخيرا لبنان سيترك هذا الفراغ الرئاسي، لكن انتظرنا ولقينا، وقد تجسد بإرادة مسيحية"، مضيفاً: "لولا الشعب اللبناني الذي حمل لواء التضحيات لما كان العماد ميشال عون، والتحدي كبير لأن الأحلام كبيرة ، خاصة اننا ورثنا جمهورية فساد ونريد اليوم إعادة الأمور الى نصابها".

بدوره، قال النائب هاني قبيسي أن "تحركنا المستقبلي ينطلق من الحرص على المؤسسات والرئيس نبيه بري يحدد موقعنا أكان في المعارضة أو الموالاة تبعاً للتطورات وملتزمون بالورقة البيضاء"، لافتاً إلى أننا "حضرنا اليوم لنؤكد حرصنا على كل مؤسسات الدولة بما فيها انتخاب رئيس جمهورية وموقفنا من الحكومة سيحدد في الايام القادمة".



كما علق النائب علي بزي فقال في تصريح له من المجلس النيابي: "نمارس خيارنا الديمقراطي اليوم بالورقة البيضاء وغداً يوم اخر".



أما النائب عاصم عراجي فقال: "الأكثرية الساحقة في تيار المستقبل ستصوت لعون وعدد قليل جداً لن يلتزم بهذا القرار"، مضيفاً: "عراجي: يجب أن تسجل في التاريخ أن الرئيس سعد الحريري أنقذ الجمهورية".



بدوره، قال النائب زياد أسود: "شرف لنا اننا سنضع اسم العماد ميشال عون بعد 26 سنة من تفكك الدولة".



كما بدأ توافد الشخصيات الديبلوماسية المدعوة من هيئات اقتصادية وإعلامية وأخذوا مكانهم في الطابق الأعلى الذي يشرف على القاعة العامة.



ووصل الى المجلس عدد من رجال البروتوكول والتشريفات التابعة للقصر الجمهوري و"التيار الوطني الحر". كما حضرت عائلة العماد ميشال عون.



بدأ النواب الـ128 التوافد منذ صباح اليوم الاثنين تباعاً الى ساحة النجمة للمشاركة في الجلسة الرئاسية الـ46، التي من المتوقع أن تحسم لصالح العماد ميشال عون.وكان للنواب تعليقاتهم على التسوية الجديدة، فقال النائب سيمون ابي رميا في تصريح له من المجلس النيابي: "أخيرا لبنان سيترك هذا الفراغ الرئاسي، لكن انتظرنا ولقينا، وقد تجسد بإرادة مسيحية"، مضيفاً: "لولا الشعب اللبناني الذي حمل لواء التضحيات لما كان العماد ميشال عون، والتحدي كبير لأن الأحلام كبيرة ، خاصة اننا ورثنا جمهورية فساد ونريد اليوم إعادة الأمور الى نصابها".بدوره، قال النائب هاني قبيسي أن "تحركنا المستقبلي ينطلق من الحرص على المؤسسات والرئيس نبيه بري يحدد موقعنا أكان في المعارضة أو الموالاة تبعاً للتطورات وملتزمون بالورقة البيضاء"، لافتاً إلى أننا "حضرنا اليوم لنؤكد حرصنا على كل مؤسسات الدولة بما فيها انتخاب رئيس جمهورية وموقفنا من الحكومة سيحدد في الايام القادمة".كما علق النائب علي بزي فقال في تصريح له من المجلس النيابي: "نمارس خيارنا الديمقراطي اليوم بالورقة البيضاء وغداً يوم اخر".أما النائب عاصم عراجي فقال: "الأكثرية الساحقة في تيار المستقبل ستصوت لعون وعدد قليل جداً لن يلتزم بهذا القرار"، مضيفاً: "عراجي: يجب أن تسجل في التاريخ أن الرئيس سعد الحريري أنقذ الجمهورية".بدوره، قال النائب زياد أسود: "شرف لنا اننا سنضع اسم العماد ميشال عون بعد 26 سنة من تفكك الدولة".كما بدأ توافد الشخصيات الديبلوماسية المدعوة من هيئات اقتصادية وإعلامية وأخذوا مكانهم في الطابق الأعلى الذي يشرف على القاعة العامة.ووصل الى المجلس عدد من رجال البروتوكول والتشريفات التابعة للقصر الجمهوري و"التيار الوطني الحر". كما حضرت عائلة العماد ميشال عون. وكالات Saida Online