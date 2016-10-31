الصفحة الرئيسية / مقالات وتحقيقات / هل تكبل "الديون" السياسية إنطلاقة عهد "الجنرال" الرئيس؟

هل تكبل "الديون" السياسية إنطلاقة عهد "الجنرال" الرئيس؟ أرسل الخبر



وعلى الرغم من أن "الجنرال" لن يجد في جلسة الإنتخاب الأخيرة منافساً له، باستثناء الورقة البيضاء التي ستوضع من قبل نواب "تيار المردة" وكتلة "التنمية والتحرير" وحزب "الكتائب" وبعض النواب المستقلين، يبدو أنّ العهد الجديد سيكون مكبّلاً من اليوم الأول بـ"الديون السياسية"، حيث أن العديد من القوى التي قدمت الدعم له، تريد منه أن يرد لها الجميل في أقرب وقت.

في البداية، يجد العماد عون "حزب الله"، الذي تضامن معه في تعطيل النصاب أشهر طويلة، وصولاً إلى فرض التوافق على إنتخابه على مختلف القوى السياسية، وهو لم يتخلّ عنه عندما قدمت له فرصة ذهبية بتبني ترشيح رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية، من قبل رئيس تيّار "المستقبل" سعد الحريري، لكن بعد إنتهاء جلسة الإنتخاب سيعود الحزب سريعاً إلى التضامن مع حليفه الإستراتيجي رئيس المجلس النيابي نبيه بري، فهو لن يشارك بأي حكومة لا يكون "الأستاذ" شريكاً فيها، وبالتالي سيكون على "الجنرال" و"الشيخ" العمل على إرضائه في مشاورات تأليف أولى حكومات العهد الجديد.

في الدرجة الثانية، يأتي رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الذي لولا الدعم الذي قدّمه إلى رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" ما كان ليصل إلى هذا المكان، فـ"الحكيم"، المتسلح بالتفاهم الثنائي الذي بات معروفاً بـ"إعلان معراب"، يريد العودة عبر حزبه إلى طاولة مجلس الوزراء بحصة وازنة، وهناك الكثير من الكلام عن التوافق على هذا الأمر بين الجانبين، من دون إهمال الرغبة في خوض الإنتخابات النيابية ضمن لوائح موحّدة، ما قد يضع "الجنرال" بين مطرقة "القوات" وسندان "حزب الله"، في ظل التناقض في المواقف السياسية بين الجانبين.

في الدرجة الثالثة، يأتي التفاهم الأخير مع تيار "المستقبل"، الذي كان النقطة المفصلية في حسم وصول العماد عون إلى الرئاسة اللبنانية، لكنه في المقابل يضمن عودة الحريري إلى السراي الحكومي، حيث سيكون رئيس الحكومة الأولى في عهد "الجنرال"، بعد الإستشارات النيابية الملزمة التي ستنطلق يوم الأربعاء المقبل، لكن الأمور لن تتوقف عند هذا الحد، حيث من المفترض أن تكون المشاورات والإتصالات بين الجانبين قد أفضت إلى توافق على نقاط أخرى، منها النظرة إلى الإقتصاد على الأقل، بحسب ما أعلن الحريري نفسه، بالإضافة إلى أنها قد تشمل التركيبة الحكومية وقانون الإنتخاب.

في الدرجة الرابعة، تأتي بعض القوى الأخرى التي سارعت إلى الإلتحاق بركب التسوية الجديدة، منها أحزاب وشخصيات في قوى الثامن من آذار، بالإضافة إلى رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، فالفئة الأولى، التي تشمل "الحزب السوري القومي الإجتماعي" ورئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان، تريد حجز حصة لها في الحكومة المقبلة، بعد أن غابت عن طاولة مجلس الوزراء في حكومة تمام سلام الحالية، في حين أن "البيك"، الذي لا يمكن تجاوزه في أي تركيبة، فضّل عدم التعارض مع "الجنرال" و"الشيخ" في بداية العهد، على عكس حليفه التاريخي "الأستاذ"، نظراً إلى أنه يريد ضمان واقعه الإنتخابي في جبل لبنان.

إنطلاقاً من هذا الأمر، سيكون على رئيس تكتل "التغيير والإصلاح"، بعد إنتخابه رئيساً، التعامل مع مجموعة معقّدة من التفاهمات والتحالفات السياسيّة، حيث الإختبار الأول له في تشكيل حكومة وحدة وطنية بأسرع وقت ممكن، تؤمن له من حيث المبدأ إنطلاقة إيجابية للعهد، متجاوزة العراقيل التي ستوضع بوجهه، والتي على رأسها "الجهاد الأكبر" الذي أعلنه رئيس المجلس النيابي، بالرغم من أن المعلومات تتحدث عن التأليف الّذي لن يأخذ أكثر من شهر.

في المحصلة، نجح "الجنرال" في تحقيق هدفه الأول، أي الوصول إلى رئاسة الجمهورية بعد ما يقارب 11 سنة من عودته إلى لبنان، لكن هل ينجح بتنفيذ الأهداف التي يضعها على جدول أعماله، لا سيما بالنسبة إلى مكافحة الفساد؟ عند الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم، من المفترض أن تنعقد جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية، في نهايتها ينطلق رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون إلى قصر بعبدا، ليصبح "فخامة" الرئيس المنتظر منذ لحظة مغادرة الرئيس السابق ميشال سليمان، أي قبل نحو سنتين ونصف.وعلى الرغم من أن "الجنرال" لن يجد في جلسة الإنتخاب الأخيرة منافساً له، باستثناء الورقة البيضاء التي ستوضع من قبل نواب "تيار المردة" وكتلة "التنمية والتحرير" وحزب "الكتائب" وبعض النواب المستقلين، يبدو أنّ العهد الجديد سيكون مكبّلاً من اليوم الأول بـ"الديون السياسية"، حيث أن العديد من القوى التي قدمت الدعم له، تريد منه أن يرد لها الجميل في أقرب وقت.في البداية، يجد العماد عون "حزب الله"، الذي تضامن معه في تعطيل النصاب أشهر طويلة، وصولاً إلى فرض التوافق على إنتخابه على مختلف القوى السياسية، وهو لم يتخلّ عنه عندما قدمت له فرصة ذهبية بتبني ترشيح رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية، من قبل رئيس تيّار "المستقبل" سعد الحريري، لكن بعد إنتهاء جلسة الإنتخاب سيعود الحزب سريعاً إلى التضامن مع حليفه الإستراتيجي رئيس المجلس النيابي نبيه بري، فهو لن يشارك بأي حكومة لا يكون "الأستاذ" شريكاً فيها، وبالتالي سيكون على "الجنرال" و"الشيخ" العمل على إرضائه في مشاورات تأليف أولى حكومات العهد الجديد.في الدرجة الثانية، يأتي رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الذي لولا الدعم الذي قدّمه إلى رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" ما كان ليصل إلى هذا المكان، فـ"الحكيم"، المتسلح بالتفاهم الثنائي الذي بات معروفاً بـ"إعلان معراب"، يريد العودة عبر حزبه إلى طاولة مجلس الوزراء بحصة وازنة، وهناك الكثير من الكلام عن التوافق على هذا الأمر بين الجانبين، من دون إهمال الرغبة في خوض الإنتخابات النيابية ضمن لوائح موحّدة، ما قد يضع "الجنرال" بين مطرقة "القوات" وسندان "حزب الله"، في ظل التناقض في المواقف السياسية بين الجانبين.في الدرجة الثالثة، يأتي التفاهم الأخير مع تيار "المستقبل"، الذي كان النقطة المفصلية في حسم وصول العماد عون إلى الرئاسة اللبنانية، لكنه في المقابل يضمن عودة الحريري إلى السراي الحكومي، حيث سيكون رئيس الحكومة الأولى في عهد "الجنرال"، بعد الإستشارات النيابية الملزمة التي ستنطلق يوم الأربعاء المقبل، لكن الأمور لن تتوقف عند هذا الحد، حيث من المفترض أن تكون المشاورات والإتصالات بين الجانبين قد أفضت إلى توافق على نقاط أخرى، منها النظرة إلى الإقتصاد على الأقل، بحسب ما أعلن الحريري نفسه، بالإضافة إلى أنها قد تشمل التركيبة الحكومية وقانون الإنتخاب.في الدرجة الرابعة، تأتي بعض القوى الأخرى التي سارعت إلى الإلتحاق بركب التسوية الجديدة، منها أحزاب وشخصيات في قوى الثامن من آذار، بالإضافة إلى رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، فالفئة الأولى، التي تشمل "الحزب السوري القومي الإجتماعي" ورئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان، تريد حجز حصة لها في الحكومة المقبلة، بعد أن غابت عن طاولة مجلس الوزراء في حكومة تمام سلام الحالية، في حين أن "البيك"، الذي لا يمكن تجاوزه في أي تركيبة، فضّل عدم التعارض مع "الجنرال" و"الشيخ" في بداية العهد، على عكس حليفه التاريخي "الأستاذ"، نظراً إلى أنه يريد ضمان واقعه الإنتخابي في جبل لبنان.إنطلاقاً من هذا الأمر، سيكون على رئيس تكتل "التغيير والإصلاح"، بعد إنتخابه رئيساً، التعامل مع مجموعة معقّدة من التفاهمات والتحالفات السياسيّة، حيث الإختبار الأول له في تشكيل حكومة وحدة وطنية بأسرع وقت ممكن، تؤمن له من حيث المبدأ إنطلاقة إيجابية للعهد، متجاوزة العراقيل التي ستوضع بوجهه، والتي على رأسها "الجهاد الأكبر" الذي أعلنه رئيس المجلس النيابي، بالرغم من أن المعلومات تتحدث عن التأليف الّذي لن يأخذ أكثر من شهر.في المحصلة، نجح "الجنرال" في تحقيق هدفه الأول، أي الوصول إلى رئاسة الجمهورية بعد ما يقارب 11 سنة من عودته إلى لبنان، لكن هل ينجح بتنفيذ الأهداف التي يضعها على جدول أعماله، لا سيما بالنسبة إلى مكافحة الفساد؟ ماهر الخطيب - النشرة Saida Online أخبار محلية أخبار صيدا الحظ والأبراج اقتصاد وأعمال تكنولوجيا غرائب و عجائب بلدية صيدا ثقافة الموسوعة الطبية رياضة مقالات وتحقيقات نفس وإجتماع أخبار دولية منوعات اعلانات-وظائف اعرب ما يلي