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أخبار محلية / هذا ما فعله بعدما شاهد زوجته بطلة لفيلم اباحي!
هذا ما فعله بعدما شاهد زوجته بطلة لفيلم اباحي!
2016-10-31 أرسل الخبر
"لها"
قام زوج في الثلاثينات من عمره برفع قضية انكار نسب اطفاله له بعد 15 عاماً من الزواج، في اكثر القضايا غرابة و إثارة التي شهدتها محكمة الأسرة في القاهرة مؤخراً، حيث قال بأن كل طفل من اب مختلف، و ذلك بعد ما شاهد فيلم اباحي مع اصدقائه و وجد زوجته بطلته، محاولاً تكذيب عينيه، لكن وضحت كل الأمور بعد مشاهدة الفيلم كاملاً.
و اعترف بانه فكر بغسل شرفه بدمائها، لكن بأخر لحظة فكر جيداً بأنه لو قتلها سيضيع حياته بالسجن، و ذهب لمواجهة زوجته و لم تستطع
الرد ، و عندما اخذ اطفاله لعمل فحص الـ DNA إكتشف بأن كل منهما من اب مختلف، و لم يستطع الزوج فعل شيء بالاطفال ، فليس لهم ذنب، مما جعله يتوجه للمحكمة و يرفع دعوى قضائية بحق الجريمة التي فعلتها زوجتها، و هي اختلاط الأنساب.
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