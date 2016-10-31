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هذا ما فعله بعدما شاهد زوجته بطلة لفيلم اباحي! أرسل الخبر



و اعترف بانه فكر بغسل شرفه بدمائها، لكن بأخر لحظة فكر جيداً بأنه لو قتلها سيضيع حياته بالسجن، و ذهب لمواجهة زوجته و لم تستطع الرد ، و عندما اخذ اطفاله لعمل فحص الـ DNA إكتشف بأن كل منهما من اب مختلف، و لم يستطع الزوج فعل شيء بالاطفال ، فليس لهم ذنب، مما جعله يتوجه للمحكمة و يرفع دعوى قضائية بحق الجريمة التي فعلتها زوجتها، و هي اختلاط الأنساب. قام زوج في الثلاثينات من عمره برفع قضية انكار نسب اطفاله له بعد 15 عاماً من الزواج، في اكثر القضايا غرابة و إثارة التي شهدتها محكمة الأسرة في القاهرة مؤخراً، حيث قال بأن كل طفل من اب مختلف، و ذلك بعد ما شاهد فيلم اباحي مع اصدقائه و وجد زوجته بطلته، محاولاً تكذيب عينيه، لكن وضحت كل الأمور بعد مشاهدة الفيلم كاملاً.و اعترف بانه فكر بغسل شرفه بدمائها، لكن بأخر لحظة فكر جيداً بأنه لو قتلها سيضيع حياته بالسجن، و ذهب لمواجهة زوجته و لم تستطع الرد ، و عندما اخذ اطفاله لعمل فحص الـ DNA إكتشف بأن كل منهما من اب مختلف، و لم يستطع الزوج فعل شيء بالاطفال ، فليس لهم ذنب، مما جعله يتوجه للمحكمة و يرفع دعوى قضائية بحق الجريمة التي فعلتها زوجتها، و هي اختلاط الأنساب. "لها" Saida Online