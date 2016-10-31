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الآلاف من مستخدمي اليوتيوب يوقعون عريضة لحذف مقطع فيديو لفتاة نحيفة “شاهد” أرسل الخبر



وأظهر الفيديو الذي رصدته “وطن“، الفتاة إيوجينا كوني البالغة من العمر “22 عاماً” من مدينة نيويورك تعاني الأنوريكسيا أو ما يعرف بـ”فقدان الشهية”، وتنشر باستمرار مقاطع فيديو على حسابها الذي يتابعه أكثر من مليون شخص، لكن هذه الفيديوهات أثارت جدلاً كبيراً بين مستخدمي الموقع، بسبب حالتها الصحية الخطيرة.

وتقول العريضة المنشورة على موقع “تشينج.أورغ” إن مدونة الفيديو الشهيرة تعاني من حالة مرضية خطيرة بحاجة إلى علاج، وفي نفس الوقت فهي تؤثر على باقي الفيتات الراغبات بتقليدها.

وحسبما ذكرت إحدى السيدات فإن ابنة عم الفتاة البالغة من العمر 12 عاماً بدأت بتجويع نفسها لتبدو مثل إيوجينا، مما أدى إلى إصابتها بوعكة صحية، أدخلت بعدها إلى المستشفى لتلقي الرعاية.

ودافعت أيوجينا عن نفسها بالقول إنها لم تطلب من أحد أن يحاول إنقاص وزنه، أو تغيير مظهره، إلا أن الموقعين على العريضة يعتقدون أن مقاطع الفيديو التي تنشرها لا تساعد أبداً على تغيير نظرة الفتيات تجاه الأنوركسيا.



بعد انتشار مقطع فيديو، على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب”، يظهر فتاة نحيفة تعاني من الهزال الشديد، طالب الآلاف من مستخدمي اليوتيوب، بتقديم مساعدة طبية لها وحذف التسجيل لمنع الترويج لمثل تلك الأفكار السلبية.وأظهر الفيديو الذي رصدته “وطن“، الفتاة إيوجينا كوني البالغة من العمر “22 عاماً” من مدينة نيويورك تعاني الأنوريكسيا أو ما يعرف بـ”فقدان الشهية”، وتنشر باستمرار مقاطع فيديو على حسابها الذي يتابعه أكثر من مليون شخص، لكن هذه الفيديوهات أثارت جدلاً كبيراً بين مستخدمي الموقع، بسبب حالتها الصحية الخطيرة.وتقول العريضة المنشورة على موقع “تشينج.أورغ” إن مدونة الفيديو الشهيرة تعاني من حالة مرضية خطيرة بحاجة إلى علاج، وفي نفس الوقت فهي تؤثر على باقي الفيتات الراغبات بتقليدها.وحسبما ذكرت إحدى السيدات فإن ابنة عم الفتاة البالغة من العمر 12 عاماً بدأت بتجويع نفسها لتبدو مثل إيوجينا، مما أدى إلى إصابتها بوعكة صحية، أدخلت بعدها إلى المستشفى لتلقي الرعاية.ودافعت أيوجينا عن نفسها بالقول إنها لم تطلب من أحد أن يحاول إنقاص وزنه، أو تغيير مظهره، إلا أن الموقعين على العريضة يعتقدون أن مقاطع الفيديو التي تنشرها لا تساعد أبداً على تغيير نظرة الفتيات تجاه الأنوركسيا. وطن Saida Online