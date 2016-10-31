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السعودي هنأ الرئيس ميشال عون بفوزه برئاسة الجمهورية: الديمقراطية هي صمام الأمان للبنان أرسل الخبر



وأعرب عن ثقته بأن لبنان تجاوز مرحلة صعبة وحساسة كدنا أن نخسر فيها جميعا بلدنا الحبيب من خلال إستمرار الشغور الرئاسي لعدة سنوات، والأن كل اللبنانيين تواقون من أجل لبنان قوي بجميع مؤسساته ومحصن بالتفاف شعبه حولها وحول الجيش وسائر المؤسسات الأمنية والوطنية.

ألف مبروك لكل الشعب اللبناني تجاوز محنة صعبة من حياة الأمة اللبنانية، والأمل كل الأمل بمستقبل مشرق وواعد لجميع اللبنانيين إن شاء الله .

توجه رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي بإسمه وبإسم المجلس البلدي في مدينة صيدا مهنئا فخامة الرئيس العماد ميشال عون بفوزه في إنتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية، مؤكدا بأن ما جرى في المجلس النيابي إنما يجسد تمسك اللبنانيين بالديمقراطية التي هي صمام الأمان لهذا البلد.وأعرب عن ثقته بأن لبنان تجاوز مرحلة صعبة وحساسة كدنا أن نخسر فيها جميعا بلدنا الحبيب من خلال إستمرار الشغور الرئاسي لعدة سنوات، والأن كل اللبنانيين تواقون من أجل لبنان قوي بجميع مؤسساته ومحصن بالتفاف شعبه حولها وحول الجيش وسائر المؤسسات الأمنية والوطنية.ألف مبروك لكل الشعب اللبناني تجاوز محنة صعبة من حياة الأمة اللبنانية، والأمل كل الأمل بمستقبل مشرق وواعد لجميع اللبنانيين إن شاء الله . صيدا أون لاين Saida Online