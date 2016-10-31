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بالفيديو.. من هو صاحب الظرفين في صندوق إقتراع رئيس جمهورية لبنان ؟! أرسل الخبر



ومن هنا بدأت رحلة البحث عن صاحب الظرفين، فسارع البعض إلى توجيه أصابع الاتهام إلى النائب ميشال المر الذي ظهر في النقل المباشر لوقائع الجلسة وكأنه يضع ظرفين بدلا من ظرف واحد، في حين يمكن أن يكون انعكاس الضوء على صندوق الاقتراع قد أدّى إلى ظهور ما يشبه الورقة البيضاء .



تكرّرت عملية الاقتراع في الدورة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية ثلاث مرات بعدما وجد في صندوق الاقتراع 128 ظرفاً، في حين كان عدد النواب الحاضرين 127.ومن هنا بدأت رحلة البحث عن صاحب الظرفين، فسارع البعض إلى توجيه أصابع الاتهام إلى النائب ميشال المر الذي ظهر في النقل المباشر لوقائع الجلسة وكأنه يضع ظرفين بدلا من ظرف واحد، في حين يمكن أن يكون انعكاس الضوء على صندوق الاقتراع قد أدّى إلى ظهور ما يشبه الورقة البيضاء . الجديد Saida Online