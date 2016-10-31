الصفحة الرئيسية / رياضة / بالفيديو.. لاعب بارع في التمثيل يحصل على ركلة جزاء خيالية

بالفيديو.. لاعب بارع في التمثيل يحصل على ركلة جزاء خيالية أرسل الخبر



وسقط فويتشيك كانيبول لاعب جاسترزيبي بطريقة غريبة، عندما التحم بحارس فريق سووالكى، من دون أن يرتكب الأخير أي خطأ، إلا أن الحكم انخدع للسقوط التمثيلي المبالغ فيه من جانب لاعب فريق جاسترزيبى، واحتسب ركلة جزاء غير شرعية لأصحاب الأرض .

ونفذ فويتشيك كانيبول الركلة بنجاح مدركا بذلك التعادل لجاسترزيبى (1-1)، إلا أن هذا لم يمنع الفريق الضيف (سووالكي) من الفوز في هذه المباراة بنتيجة (2-1)، ويتأهل للمربع الذهبي لكأس بولندا.



شهدت مباراة ربع نهائي كأس بولندا لكرة القدم بين فريقي جاسترزيبى وضيفه فيغرى سووالكى خطأ تحكيميا كارثيا، بعدما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء وهمية لأصحاب الأرض.وسقط فويتشيك كانيبول لاعب جاسترزيبي بطريقة غريبة، عندما التحم بحارس فريق سووالكى، من دون أن يرتكب الأخير أي خطأ، إلا أن الحكم انخدع للسقوط التمثيلي المبالغ فيه من جانب لاعب فريق جاسترزيبى، واحتسب ركلة جزاء غير شرعية لأصحاب الأرض .ونفذ فويتشيك كانيبول الركلة بنجاح مدركا بذلك التعادل لجاسترزيبى (1-1)، إلا أن هذا لم يمنع الفريق الضيف (سووالكي) من الفوز في هذه المباراة بنتيجة (2-1)، ويتأهل للمربع الذهبي لكأس بولندا. وكالات Saida Online