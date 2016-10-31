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بالفيديو.. ماذا قالت ميريام كلينك بعد حصولها على صوت في انتخابات الرئاسة اللبنانية أرسل الخبر



وقالت كلينك إنها تريد ان تعرف من صوّت لها من بين الـ128 نائباً، لكنها توقعت أن يكون النائب سامي الجميل هو من فعلها بسبب ردّة فعله على إلغاء بري للصوت. وردًّا على سؤال من تتمنى أن يكون فعلها، قالت: "أشعر أن النائب وليد جنبلاط مجنون وغريب ويمكن أن يكون هو فعلها".



وتعليقاً على قول رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إن "من صوّت لكلينك يشبهها"، قالت كلينك: "لم أفهم ما سبب انزعاجه وهذه الطريقة ليست لائقة من شخص مثله"، وأضافت: "لن أردّ على جعجع بنفس طريقته لكن لا أعلم ربّما زوجته (النائب ستريدا طوق) فعلتها".



وأكدت كلينك أنها سستشارك الإنتخابات النيابية إذا حصلت في أيار.



من جهة أخرى، كان للوزير السابق وئام وهاب مداخلة، وأكد لكلينك أنها أحسن من كثير من النواب المتواجدين حالياً في المجلس، وأخبرها أنه في المرة المقبلة سيجمع لها عدداً أكبر من الأصوات.



علّقت عارضة الأزياء ميريام كلينك على ذكر اسمها أثناء التصويت لانتخاب رئيس الجمهورية في المجلس النيابي، وقالت: "كنت أشاهد الجلسة وعندما سمعت اسمي عدت الى الفراش إذ ظننت أنني أحلم ولم أستوعب ما حصل، لكن الغريب أنه عندما كان بري يذكر الأسماء الذين كتبوا لم يذكر اسمي بل اكتفى بالسكوت، فشعرت بالغضب في حينها، وعندما اعترض الجميل على إلغاء اسمي ضحكت".وقالت كلينك إنها تريد ان تعرف من صوّت لها من بين الـ128 نائباً، لكنها توقعت أن يكون النائب سامي الجميل هو من فعلها بسبب ردّة فعله على إلغاء بري للصوت. وردًّا على سؤال من تتمنى أن يكون فعلها، قالت: "أشعر أن النائب وليد جنبلاط مجنون وغريب ويمكن أن يكون هو فعلها".وتعليقاً على قول رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إن "من صوّت لكلينك يشبهها"، قالت كلينك: "لم أفهم ما سبب انزعاجه وهذه الطريقة ليست لائقة من شخص مثله"، وأضافت: "لن أردّ على جعجع بنفس طريقته لكن لا أعلم ربّما زوجته (النائب ستريدا طوق) فعلتها".وأكدت كلينك أنها سستشارك الإنتخابات النيابية إذا حصلت في أيار.من جهة أخرى، كان للوزير السابق وئام وهاب مداخلة، وأكد لكلينك أنها أحسن من كثير من النواب المتواجدين حالياً في المجلس، وأخبرها أنه في المرة المقبلة سيجمع لها عدداً أكبر من الأصوات. الجديد Saida Online