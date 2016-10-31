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بالفيديو.. “أبوسن” في أول ظهور له مع داود الشريان يكشف الكثير من الأسرار أرسل الخبر



وتحدث “أبوسن” عن بدايته في عالم الشهرة، لدى استضافته في برنامجه “الثامنة” الذي يعرض على قناة “أم بي سي”، والذي يقدمه الاعلامي داود الشريان، حيث قال إن وقت الفراغ الطويل وجلوسه في المنزل إثر إصابته في ساقه، دفعته إلى “يو ناو” والتواصل مع الناس، وبدأت المقاطع التي يصورها تنتشر .



بدايات أبو سن في المقاطع والشهرة



كانت الشرطة السعودية القت القبض على”أبو سن”، الأحد 25 سبتمبر/أيلول 2016، موجهة له تهمة الظهور بشكل مسيء عبر برنامج “you now”.



وأكد أبوسن أنّ الفتاة “كريستينا” هي من تواصلت معه، مضيفا أنه لم يرتكب أي سلوك خاطئ أو يتجاوز الأدبيات، خاصة أنه كان يطلب من الفتيات اللواتي يتحدث معهن الزواج، مؤكدا أنه يعتقد أن الحب حلال.



وأطلقت شرطة العاصمة السعودية الرياض سراح “أبو سن” بكفالة، بعد أكثر من 10 أيام على حبسه.



وقال “أبوسن” بأن اتصالا ورد إلى والده من الأمن وأبلغوه أنهم يريدون “أبوسن”، مضيفا أن هيئة الأمر بالمعروف في عسير هي من قامت بالإبلاغ عنه.



أبو سن: كنت أطلب من البنات اللي أعرفهم أني أتزوجهم.. وأعتقد أن الحب حلال



وأثارت قضية “أبوسن” جدلا واسعًا في المملكة فالبعض يعتبره شخصية ترفيهية مبدعة، وآخرون يرون أنه يتجاوز الحدود والأعراف في المجتمع السعودي المحافظ.



في أول ظهور له بمقابلةٍ متلفزة، بعد إفراج السلطات السعودية عنه، أوائل أكتوبر الماضي، كشف الفتى السعودي “أبوسن”، بدايات شهرته، وكيف تعرّف على الفتاة الأمريكية “كريستينا”، واعتقاله.وتحدث “أبوسن” عن بدايته في عالم الشهرة، لدى استضافته في برنامجه “الثامنة” الذي يعرض على قناة “أم بي سي”، والذي يقدمه الاعلامي داود الشريان، حيث قال إن وقت الفراغ الطويل وجلوسه في المنزل إثر إصابته في ساقه، دفعته إلى “يو ناو” والتواصل مع الناس، وبدأت المقاطع التي يصورها تنتشر .بدايات أبو سن في المقاطع والشهرةكانت الشرطة السعودية القت القبض على”أبو سن”، الأحد 25 سبتمبر/أيلول 2016، موجهة له تهمة الظهور بشكل مسيء عبر برنامج “you now”.وأكد أبوسن أنّ الفتاة “كريستينا” هي من تواصلت معه، مضيفا أنه لم يرتكب أي سلوك خاطئ أو يتجاوز الأدبيات، خاصة أنه كان يطلب من الفتيات اللواتي يتحدث معهن الزواج، مؤكدا أنه يعتقد أن الحب حلال.وأطلقت شرطة العاصمة السعودية الرياض سراح “أبو سن” بكفالة، بعد أكثر من 10 أيام على حبسه.وقال “أبوسن” بأن اتصالا ورد إلى والده من الأمن وأبلغوه أنهم يريدون “أبوسن”، مضيفا أن هيئة الأمر بالمعروف في عسير هي من قامت بالإبلاغ عنه.أبو سن: كنت أطلب من البنات اللي أعرفهم أني أتزوجهم.. وأعتقد أن الحب حلالوأثارت قضية “أبوسن” جدلا واسعًا في المملكة فالبعض يعتبره شخصية ترفيهية مبدعة، وآخرون يرون أنه يتجاوز الحدود والأعراف في المجتمع السعودي المحافظ. وكالات Saida Online