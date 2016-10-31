الصفحة الرئيسية / أخبار محلية / بالصور...احتفالات في جزين بعد انتخاب عون رئيساً

بالصور...احتفالات في جزين بعد انتخاب عون رئيساً أرسل الخبر



وفي جزين تجمع المئات امام مركز بلدية جزين رافعين الاعلام اللبنانية واعلام التيار الوطني الحر وصورة عملاقة لعون على مبنى البلدية ويافطات مرحبة بوصوله الى الرئاسة اضافة الى اطلاق المفرقعات النارية.

وقد شارك في الاحتفالات النائبين زياد اسود وامل ابو زيد ورئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش، حيث القى اسود كلمة اكد فيها ان "اليوم تحققت احلامنا بوجود العماد ميشال عون على رأس الجمهورية اللبنانية القوية وغدا سيأخذ الكل حقوقه ويعيش في وطن حر."



وكانت قد اكتملت التحضيرات في مدينة جزين منذ الصباح استعدادا لانتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية حيث نصب مناصرو "التيار الوطني الحر" شاشة عملاقة أمام القصر البلدي ليتسنى لأكبر عدد ممكن من المواطنين متابعة عملية الإنتخاب في المجلس النيابي.

















بعد اعلان فوز الرئيس العماد ميشال عون برئاسة الجمهورية، عمت الاحتفالات مختلف قرى وبلدات جزين حيث انطلقت مواكب سيارة وجابت الشوارع الرئيسية وعلت الأناشيد الوطنية والحزبية.وفي جزين تجمع المئات امام مركز بلدية جزين رافعين الاعلام اللبنانية واعلام التيار الوطني الحر وصورة عملاقة لعون على مبنى البلدية ويافطات مرحبة بوصوله الى الرئاسة اضافة الى اطلاق المفرقعات النارية.وقد شارك في الاحتفالات النائبين زياد اسود وامل ابو زيد ورئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش، حيث القى اسود كلمة اكد فيها ان "اليوم تحققت احلامنا بوجود العماد ميشال عون على رأس الجمهورية اللبنانية القوية وغدا سيأخذ الكل حقوقه ويعيش في وطن حر."وكانت قد اكتملت التحضيرات في مدينة جزين منذ الصباح استعدادا لانتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية حيث نصب مناصرو "التيار الوطني الحر" شاشة عملاقة أمام القصر البلدي ليتسنى لأكبر عدد ممكن من المواطنين متابعة عملية الإنتخاب في المجلس النيابي. صيدا اون لاين Saida Online