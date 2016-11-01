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بالصور... سقوط نخلة على احدى السيارات على الاوتوستراد الشرقي لمدينة صيدا أرسل الخبر



من جهة اخرى تسببت الامطار الغزيرة بحوادث سير عديدة خصوصا على اوتوستراد صيدا - بيروت، وقد طلبت القوى الامنية من المواطنين توخي الحذر من خطر الانزلاقات وعدم القيادة بسرعة .













تساقطت امطار غزيرة على مدينة صيدا ومنطقتها مصحوبة برياح قوية مما ادى الى سقوط نخلة عند الاوتوستراد الشرقي للمدينة بالقرب من تقاطع ايليا على سيارة رباعية الدفع من نوع BMW X5فضية اللون دون ان تؤدي الى وقوع اصابات ولكنها ادت الى ازدحام السير لبعض الوقت.من جهة اخرى تسببت الامطار الغزيرة بحوادث سير عديدة خصوصا على اوتوستراد صيدا - بيروت، وقد طلبت القوى الامنية من المواطنين توخي الحذر من خطر الانزلاقات وعدم القيادة بسرعة . صيدا اون لاين Saida Online