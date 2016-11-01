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فيديو| قرر هذا الزوجان تناول الموز فقط لمدة 12 يوماً .. وهذا ما حصل لهما! أرسل الخبر



واكتفت يوليا مع زوجها بأكل الموز وبشرب الماء وبالنوم بشكل جيد ولعدد ساعات كافية على امتداد 12 يوماً.

وفي هذه الفترة بدأت تلاحظ تحسناً في عملية الهضم لديها، إضافة إلى أنها تمكّنت من تخليص جسمها من السموم وشعرت بأنّ صحتها الذهنية وقدرتها على التركيز والتفكير هما أفضل حالاً مما كانتا عليه في السابق أيضاً.

كما أصبحت تتمتّع بجسم رشيق وبشرة ناعمة وطاقة كبيرة وشعور غير مسبوق بالراحة.



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أقدمت اختصاصية تغذبة على تجربة فريدة من نوعها، حيث قررت يوليا تارباث أن تتناول الموز لكي تخسر وزنها الزائد خلال أقلّ من أسبوعين.واكتفت يوليا مع زوجها بأكل الموز وبشرب الماء وبالنوم بشكل جيد ولعدد ساعات كافية على امتداد 12 يوماً.وفي هذه الفترة بدأت تلاحظ تحسناً في عملية الهضم لديها، إضافة إلى أنها تمكّنت من تخليص جسمها من السموم وشعرت بأنّ صحتها الذهنية وقدرتها على التركيز والتفكير هما أفضل حالاً مما كانتا عليه في السابق أيضاً.كما أصبحت تتمتّع بجسم رشيق وبشرة ناعمة وطاقة كبيرة وشعور غير مسبوق بالراحة.للمزيد من التفاصيل، شاهدوا الفيديو... وكالات Saida Online