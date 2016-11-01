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البزري: مشروع الضم والفرز يحتاج للكثير من التعديلات أرسل الخبر

بعد تلقيه العديد من الاتصالات والمراجعات، واستقباله أصحاب الأملاك والعقارات والحقوق، ونتيجة لعدد من الاجتماعات والتشاور مع مهندسين وخبراء، اعتبر الدكتور عبد الرحمن البزري ان مشروع الضم والفرز المقترح شمالي الوسطاني وفي جزء من الدكرمان على أهميته الحيوية يحتاج للكثير من التعديلات لكي يصبح جديراً بأن يُنفذ في مدينة صيدا. فالمخطط التوجيهي لمشروع الضم والفرز يجب تعديله حيث يلحظ حاجيات المدينة وتطورها السكاني ومصالح أبنائها ومالكي العقارات في المنطقة المنوي تنفيذ الضم والفرز فيها. وأضاف هناك ملاحظات كثيرة قدمت للبلدية، ولمن قام بوضع المخطط يجب الأخذ بها حتى لا يكون هنالك تفاوت في التعاطي بين أصحاب العقارات، ويتم التعامل مع الجميع بالتساوي، وأشار الى الأنباء المتواردة عن عدم الالتزام بنسبة الـ 25% التي ستأخذ من العقارات لصالح المشروع والاستعاضة عنها بالمعايير الحسابية والمالية معتبراً إياها اًمراً يدعو للقلق ويجب التوقف عنده. وختم البزري داعياً بلدية صيدا للإسراع بأخذ وجهات نظر الأهالي والمهندسين والخبراء في المدينة والتعديلات المقترحة على المشروع قبل إحالته حتى لا يتحول المشروع من نعمة على المصلحة العامة الى مشكلة للأهالي وصغار المالكين. صيدا أون لاين Saida Online