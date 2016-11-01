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بالصور...انهيار حائط على امرأة في صيدا واصابتها بجروح أرسل الخبر



وقد ادى الانهيار الى اصابة الإمرأة بجروح وتدعى (مي ل.) من مواليد 1975 حيث نقلها الصليب الاحمر اللبناني الى مستشفى الهمشري في صيدا للمعالجة.

وقد حضرت الى المكان القوى الامنية والجيش اللبناني وفتحوا تحقيقا بالحادث خصوصا وان الحائط له خصوصية وعليه اسلاك شائكة لانه في محيط مخيم عين الحلوة.





وقع حادث انهيار حائط حيث أصيبت امرأة كانت تسير على الرصيف مقابل مدرسة عائشة ام المؤمنين بالقرب من المدخل الغربي لمخيم عين الحلوة في صيدا.وقد ادى الانهيار الى اصابة الإمرأة بجروح وتدعى (مي ل.) من مواليد 1975 حيث نقلها الصليب الاحمر اللبناني الى مستشفى الهمشري في صيدا للمعالجة.وقد حضرت الى المكان القوى الامنية والجيش اللبناني وفتحوا تحقيقا بالحادث خصوصا وان الحائط له خصوصية وعليه اسلاك شائكة لانه في محيط مخيم عين الحلوة. صيدا أون لاين Saida Online