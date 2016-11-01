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بالفيديو: حاولوا تعرية العروس أمام عريسها.. وهكذا ردّ! أرسل الخبر



فقد نشرت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية تسجيل فيديو تبلغ مدته دقيقة واحدة، يحاول فيه بعض الضيوف تعرية العروس أمام عريسها، في سريرهما، في منزلهما الزوجي.

وعلى رغم أنّ العريس طلب من ضيوفه التوقف، واصلوا ما كانوا يقومون به، حتى أنّ أحدهم حاول تجريد العروس من سروالها الداخلي .



يُعرف عن الصينيين تحفظهم في ما يتعلّق بالتعبير عن رومانسيتهم، إلاّ أنّهم قد يقدمون على أفعال جريئة في إطار تقاليد حفلات الزفاف السائدة.فقد نشرت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية تسجيل فيديو تبلغ مدته دقيقة واحدة، يحاول فيه بعض الضيوف تعرية العروس أمام عريسها، في سريرهما، في منزلهما الزوجي.وعلى رغم أنّ العريس طلب من ضيوفه التوقف، واصلوا ما كانوا يقومون به، حتى أنّ أحدهم حاول تجريد العروس من سروالها الداخلي . وكالات Saida Online