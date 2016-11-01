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تلامذة البهاء أحيوا ذكرى ميلاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري أرسل الخبر



وجسد التلامذة عبر كلمات رسومات وتشكيل للورود على صور الرئيس الشهيد القيم والمبادىء الاجتماعية والانسانية التي عمل من اجلها وانتمائه لأرضه وحبه لوطنه الذي استشهد من اجله . متوقفين عند ما تميز به من صفات الشجاعة والصدق والارادة والعزيمة والطموح التي نقلها نهجا ورسالة الى الأجيال التي علمها .

واقيم احتفال بالمناسبة في قاعة مجمع بهاء الدين الحريري انشد خلاله كورال المدرسة اغنية خاصة اهدوها للرئيس الشهيد في يوم ميلاده بعنوان "شكرا يا رفيق الانسان ياللي عمر مدرستي " وتخللته ايضا اغنيات وطنية وقصائد من وحي المناسبة .









































احيا تلامذة مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري في صيدا الذكرى الثانية والسبعين لميلاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري بانشطة توزعت على جميع الحلقات والأقسام ضمن الدوام المدرسية وعبر خلالها التلامذة عن حبهم للرئيس الشهيد مستعيدين عبر هذه الأنشطة مسيرته الانسانية والتربوية والوطنية التي انطلقت من صيدا الى كل لبنان والعالم وتجسدت بمؤسساته ومبادراته وببصماته الوطنية في عودة السلم الأهلي للبنان واعادة اعماره.وجسد التلامذة عبر كلمات رسومات وتشكيل للورود على صور الرئيس الشهيد القيم والمبادىء الاجتماعية والانسانية التي عمل من اجلها وانتمائه لأرضه وحبه لوطنه الذي استشهد من اجله . متوقفين عند ما تميز به من صفات الشجاعة والصدق والارادة والعزيمة والطموح التي نقلها نهجا ورسالة الى الأجيال التي علمها .واقيم احتفال بالمناسبة في قاعة مجمع بهاء الدين الحريري انشد خلاله كورال المدرسة اغنية خاصة اهدوها للرئيس الشهيد في يوم ميلاده بعنوان "شكرا يا رفيق الانسان ياللي عمر مدرستي " وتخللته ايضا اغنيات وطنية وقصائد من وحي المناسبة . صيدا أون لاين Saida Online