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هيئة إدارية جديدة لرابطة أطباء الأسنان في صيدا والجنوب أرسل الخبر



ونتيجة الجلسة فازت بالتزكية هيئة إدارية توزعات مهامها على الشكل التالي:

1-الدكتور جودت الددا رئيسا

2-الدكتور وليد قصب نائبا للرئيس

3-الدكتور محمد أيمن السوسي أمينا للسر

4-الدكتور مازن البعاصيري أمينا للصندوق 5-الدكتور فادي عنتر مسؤول اللجنة العلمية

6-الدكتور عباس خروبي مسؤول اللجنة النقابية

7-الدكتور محمد منير البزري مسؤول اللجنة الاجتماعية

وأدرت الهيئة الإدارية اثر اجتماعها بيانا دعت فيه كافة الزميلات والزملاء للمساهمة في نشاطات الرابطة العلمية والنقابية والاجتماعية وفي مجال التوعية من أجل الحفاظ على صحة الفم والأسنان.





عقدت الجمعية العمومية لرابطة أطباء الأسنان في صيدا والجنوب جلسة لانتخاب هيئة إدارية للرابطة وذلك في الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد في 30-10-2016 في مقر جمعية خريجي المقاصد في صيدا.ونتيجة الجلسة فازت بالتزكية هيئة إدارية توزعات مهامها على الشكل التالي:1-الدكتور جودت الددا رئيسا2-الدكتور وليد قصب نائبا للرئيس3-الدكتور محمد أيمن السوسي أمينا للسر4-الدكتور مازن البعاصيري أمينا للصندوق 5-الدكتور فادي عنتر مسؤول اللجنة العلمية6-الدكتور عباس خروبي مسؤول اللجنة النقابية7-الدكتور محمد منير البزري مسؤول اللجنة الاجتماعيةوأدرت الهيئة الإدارية اثر اجتماعها بيانا دعت فيه كافة الزميلات والزملاء للمساهمة في نشاطات الرابطة العلمية والنقابية والاجتماعية وفي مجال التوعية من أجل الحفاظ على صحة الفم والأسنان. صيدا أون لاين Saida Online