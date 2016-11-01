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بالصور... كل التحية لهذا الدركي !!! أرسل الخبر



وقد سارع احد عناصر السير في قوى الامن الداخلي بتنظيف أحد المصارف بنفسه كي لا تتجمع مياه الامطار عند نفق المطار.

موقع صيدا اون لاين يوجه التحية لهذا الدركي الذي عكس صورة ايجابية بين علاقة المواطن والقوى الامنية التي وجدت لمساعدته دوماً.





في دولة أصبح فيها الفساد أمر طبيعي يدفع ثمنه المواطنون كل اليوم، فاجأت الامطار الغزيرة المواطنين الذين علقوا داخل سياراتهم في برك كبيرة من المياه نتيجة عدم تنظيف مجاري تصريف مياه الامطار قبل بداية فصل الشتاء.وقد سارع احد عناصر السير في قوى الامن الداخلي بتنظيف أحد المصارف بنفسه كي لا تتجمع مياه الامطار عند نفق المطار.موقع صيدا اون لاين يوجه التحية لهذا الدركي الذي عكس صورة ايجابية بين علاقة المواطن والقوى الامنية التي وجدت لمساعدته دوماً. صيدا أون لاين Saida Online