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"كرمالك بدي امشي " مسيرة "زهرية" في جزين دعما لمريضات سرطان الثدي أرسل الخبر



انطلق المشاركون في المسيرة من امام مستشفى جزين الحكومي يرتدون قمصانا بيضاء تحمل شعار الروتاري ويطلقون البالونات الزهرية – شعار الحملة العالمية للتوعية حول سرطان الثدي – وتقدم المشاركين رئيسة روتاري صيدا دانية الصلح صفي الدين ورئيسة لجنة المرأة في مطرانية صيدا للروم الكاثوليك نجوى شلهوب ورئيسة لجنة البيئة ابتسام خوري ورئيسة مركز الشؤون الاجتماعية في جزين كلودين اسعد وممثلات عن الأخويات وعن عدد من المدارس .



وجابت المسيرة الشارع الرئيسي مرورا امام المدرسة الرسمية ومنها الى نبع السيدة ومن ثم نزولا الى الطريق الرئيسية وسط جزين ووصولا الى امام القصر البلدي حيث كان في استقبالهم رئيس اتحاد بلديات جزين المحامي خليل حرفوش وعدد من اعضاء المجلس البلدي .



حرفوش

وكانت كلمات بالمناسبة استهلها حرفوش بالترحيب بالمشاركين في المسيرة اكد فيها دعم بلدية جزين – عين مجدلين لهذا النشاط وقال: مشينا معا اليوم لنشعر مع كل شخص يتالم وخاصة الجنس اللطيف الذي يعاني من مرض سرطان الثدي ، واحببنا ان نشارك معكم ولنا الشرف ونعرف مدى معاناة الشخص المصاب بهذا المرض الخبيث - وانا شخصيا أعرف – ونتمنى ان يكون المجتمع واع اكثر ليواكب تحرككم واي عمل طبي استباقي ووقائي في هذا المجال يجب ان يطلع عليه كل الاشخاص المعنيين وخاصة الجنس اللطيف . مشددا على اهمية التوعية حول هذا المرض في المجتمع الذي ينشغل بتراكم الهموم والمشاكل الحياتية والاجتماعية التي نعيشها في لبنان . وختم بتوجيه التحية والتقدير لروتاري صيدا ولجنتي المرأة والبيئة في مطرانية صيدا .



الصلح

والقت رئيسة روتاري صيدا دانية الصلح صفي الدين كلمة قالت فيها:نلتقي في مدينتنا الثانية جزين حاملين تحيات نادي روتاري صيدا وشباب الروتاراكت والانتراكت لنقوم سويا بحملة للتوعية ضد سرطان الثدي الذي لللأسف يطرق ابواب معظم العائلات .واننا نتطلع كروتاريين للتعاون مع بلدية جزين واتحاد بلدياتها ومجتمعها المدني لتنفيذ مشاريع تنقية مياه الشرب في عدد من مدارس قضاء جزين الرسمية . هذا بالاضافة الى ان نادي روتاري صيدا مستمر بدراسة وتنفيذ مشاريع تخدم المجتمع في مختلف المجالات . ونوهت الصلح بالعمل المميز الذي يقوم به شباب الروتاراكت برئاسة جيهان الزعتري والانتراكت برئاسة سيرينا حمود وبنشاطهم واندفاعهم واصرارهم وما حققوه من نجاحات مضيئة في السنوات الثلاث الماضية ولا زالوا مستمرين .. وخلصت للقول "من هنا نستطيع ان نكون مطمئنين الى ان مسيرة العمل الاجتماعي مستمرة حيث ان الغد يستقبل كوادر غير عادية بل استثنائية " شاكرة بلدية جزين ورئيسها على استضافتهم للمشاركين.



شلهوب

وتحدثت نجوى شلهوب بإسم لجنتي المرأة والبيئة في ابرشية صيدا للروم الكاثوليك فاعربت عن الاعتزاز بتنظيم هذه المسيرة للسنة الثانية على التوالي بالتعاون مع روتاري صيدا بهدف توعية المرأة حول مرض سرطان الثدي ولنقول لها اننا نمشي مع من اجلها ومن اجل مجتمع سليم ومعافى .ونأمل ان يكون هذا النشاط محطة سنوية لمزيد من التوعية . واستعرضت ما تقوم به لجنتا المراة والبيئة على صعيد مساعدة المرأة في بيتها وعملها وانشطتها شاكرة روتاري صيدا على دعمه الدائم وعلى هذا التعاون الذي يثمر اعمالا ناجحة . كما شكرت رئيس بلدية جزين والمجلس البلدي على دعمهم للنشاط واستضافتهم له.





































































في اطار انشطة الشهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي نظم نادي روتاري صيدا بالتعاون مع لجنتي المرأة والبيئة في ابرشية صيدا للروم الكاثوليك وبلدية جزين –عين مجدلين مسيرة تضامنية مع مريضات سرطان الثدي وللتوعية حول هذا المرض تحت شعار " كرمالك بدي امشي" بمشاركة اكثر من 120 سيدة وفتاة وعائلاتهن من اسرة "روتاري وروتاراكت وانتراكت" -صيدا ولجنتي المرأة والبيئة في المجلس الأبرشي لمطرانية صيدا ومشاركات من صيدا وجزين .انطلق المشاركون في المسيرة من امام مستشفى جزين الحكومي يرتدون قمصانا بيضاء تحمل شعار الروتاري ويطلقون البالونات الزهرية – شعار الحملة العالمية للتوعية حول سرطان الثدي – وتقدم المشاركين رئيسة روتاري صيدا دانية الصلح صفي الدين ورئيسة لجنة المرأة في مطرانية صيدا للروم الكاثوليك نجوى شلهوب ورئيسة لجنة البيئة ابتسام خوري ورئيسة مركز الشؤون الاجتماعية في جزين كلودين اسعد وممثلات عن الأخويات وعن عدد من المدارس .وجابت المسيرة الشارع الرئيسي مرورا امام المدرسة الرسمية ومنها الى نبع السيدة ومن ثم نزولا الى الطريق الرئيسية وسط جزين ووصولا الى امام القصر البلدي حيث كان في استقبالهم رئيس اتحاد بلديات جزين المحامي خليل حرفوش وعدد من اعضاء المجلس البلدي .حرفوشوكانت كلمات بالمناسبة استهلها حرفوش بالترحيب بالمشاركين في المسيرة اكد فيها دعم بلدية جزين – عين مجدلين لهذا النشاط وقال: مشينا معا اليوم لنشعر مع كل شخص يتالم وخاصة الجنس اللطيف الذي يعاني من مرض سرطان الثدي ، واحببنا ان نشارك معكم ولنا الشرف ونعرف مدى معاناة الشخص المصاب بهذا المرض الخبيث - وانا شخصيا أعرف – ونتمنى ان يكون المجتمع واع اكثر ليواكب تحرككم واي عمل طبي استباقي ووقائي في هذا المجال يجب ان يطلع عليه كل الاشخاص المعنيين وخاصة الجنس اللطيف . مشددا على اهمية التوعية حول هذا المرض في المجتمع الذي ينشغل بتراكم الهموم والمشاكل الحياتية والاجتماعية التي نعيشها في لبنان . وختم بتوجيه التحية والتقدير لروتاري صيدا ولجنتي المرأة والبيئة في مطرانية صيدا .الصلحوالقت رئيسة روتاري صيدا دانية الصلح صفي الدين كلمة قالت فيها:نلتقي في مدينتنا الثانية جزين حاملين تحيات نادي روتاري صيدا وشباب الروتاراكت والانتراكت لنقوم سويا بحملة للتوعية ضد سرطان الثدي الذي لللأسف يطرق ابواب معظم العائلات .واننا نتطلع كروتاريين للتعاون مع بلدية جزين واتحاد بلدياتها ومجتمعها المدني لتنفيذ مشاريع تنقية مياه الشرب في عدد من مدارس قضاء جزين الرسمية . هذا بالاضافة الى ان نادي روتاري صيدا مستمر بدراسة وتنفيذ مشاريع تخدم المجتمع في مختلف المجالات . ونوهت الصلح بالعمل المميز الذي يقوم به شباب الروتاراكت برئاسة جيهان الزعتري والانتراكت برئاسة سيرينا حمود وبنشاطهم واندفاعهم واصرارهم وما حققوه من نجاحات مضيئة في السنوات الثلاث الماضية ولا زالوا مستمرين .. وخلصت للقول "من هنا نستطيع ان نكون مطمئنين الى ان مسيرة العمل الاجتماعي مستمرة حيث ان الغد يستقبل كوادر غير عادية بل استثنائية " شاكرة بلدية جزين ورئيسها على استضافتهم للمشاركين.شلهوبوتحدثت نجوى شلهوب بإسم لجنتي المرأة والبيئة في ابرشية صيدا للروم الكاثوليك فاعربت عن الاعتزاز بتنظيم هذه المسيرة للسنة الثانية على التوالي بالتعاون مع روتاري صيدا بهدف توعية المرأة حول مرض سرطان الثدي ولنقول لها اننا نمشي مع من اجلها ومن اجل مجتمع سليم ومعافى .ونأمل ان يكون هذا النشاط محطة سنوية لمزيد من التوعية . واستعرضت ما تقوم به لجنتا المراة والبيئة على صعيد مساعدة المرأة في بيتها وعملها وانشطتها شاكرة روتاري صيدا على دعمه الدائم وعلى هذا التعاون الذي يثمر اعمالا ناجحة . كما شكرت رئيس بلدية جزين والمجلس البلدي على دعمهم للنشاط واستضافتهم له. صيدا أون لاين Saida Online أخبار محلية أخبار صيدا الحظ والأبراج اقتصاد وأعمال تكنولوجيا غرائب و عجائب بلدية صيدا ثقافة الموسوعة الطبية رياضة مقالات وتحقيقات نفس وإجتماع أخبار دولية منوعات اعلانات-وظائف اعرب ما يلي